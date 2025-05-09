"Üniversiteler öğrencilerin zapturapt altına alınacağı mekanlar değildir"

Eğitim-Sen Kocaeli 1 No.lu Şube, SES Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA), Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi öğrencilerinin Sırrı Süreyya Önder için düzenlemek istediği anma etkinliğin engellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Beynelmilel filminin gösterime fakülte yönetimi tarafından izin verilmediğini belirten Eğitim-Sen, SES ve KODA, yaşananların üniversitenin evrensel ilkeleriyle uyuşmadığını kaydetti.

“Üniversiteler kimsenin keyfi uygulamalar ve ideolojik nedenli baskılarla öğrencileri zapturapt altına alacağı mekanlar değildir. Tersine, üniversiteler öğrencilerin özgürce kendilerini ifade edeceği, kendilerini gerçekleştirecekleri kamusal alanlardır. Öyle olmalıdırlar.” dedi.

Üniversite yönetimini, öğrenciler için engeller çıkarmaya değil, üniversite fikrinin doğasına uygun olarak engelleri kaldırmaya davet etti.

Ne olmuştu?

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri 3 Mayıs Amfisi'nde Sırrı Süreyya Önder’in yazıp yönettiği “Beynelmilel” filminin gösterimi için çağrı yaptı. Ancak, amfi önü temizlik çalışması gerekçesiyle kapatıldı.

Film izlemek için gelen öğrenciler amfiye alınmazken, karşıdaki boş sınıfta film izlemek isteyen öğrencilere Fakülte Sekreteri Mukaddes A. müdahale etti.

"Bu etkinlik burada yapılmayacak" diyen fakülte sekreterine nedenini soran öğrenciler, "Benden izin almadınız. Siz, etkinlik izni vermediğimiz öğrencilerin hakkını yiyorsunuz" yanıtını aldı. Güvenlik görevlileri ise film etkinliğinin gürültü yarattığını ve eğitim-öğretimi engellediği için suç olduğunu öne sürdü.

Fakülte Sekreteri Mukaddes Aygün, kapıyı kapatmak isteyen öğrencilere izin vermezken, kendisine etkinliğin neden yapılmadığını soran diğer personellere, "Bunların amacı film izlemek değil, Sırrı Süreyya Önder’i anmak" dediği iddia edildi.

(HA)