Üniversitede işkence iddiasıyla tutuklanan H.E.K. serbest bırakıldı

İstanbul'da Koç Ünivertesi'nde okuyan F.B isimli genç, yurtta Kürt ve Alevi olduğu için oda arkadaşlarının işkencelerine maruz bırakıldığını iddia etmişti. F.B’ye saldırdığı öne sürülen H.E.K., "yaralama’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazete Pencere'nin yer verdiği bilgilere göre; saldırıya uğrayan F.B de saldırganlar tarafından “cinsel saldırı” iddiasıyla suçlandı.

Koç Üniversitesi’nde burslu okuyan öğrencinin Kürt ve Alevi olduğu için odasında kalan diğer iki öğrencinin sistematik saldırısına uğradığı ileri sürülmüştü. (EMK)