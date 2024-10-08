Üniversite ve lise öğrencilerinden erkek şiddeti protestosu: Öfkeni diri, başını dik tut

Türkiye’de artan erkek şiddetini protesto eden üniversite ve lise öğrencileri Türkiye’nin birçok ilinde eylem yaptı.

İstanbul Sultangazi'deki Nuri Pakdil Anadolu Lisesi'nde liseli genç kadınlar, "Yaşamak istiyoruz" sloganlarıyla Gazi Cemevi'nden okullarına yürüyerek kadın cinayetlerine karşı tepkilerini gösterdi.

Ancak bu yürüyüş polis tarafından durduruldu. Öğrenciler, dışarıda özgürce yürüyemediklerini belirterek, kadın cinayetlerinin politik olduğunu ve bu tür cinayetleri meşrulaştıran söylemlere karşı çıktıklarını söyledi.

Benzer bir eylem Bahçelievler Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi'ndeydi. Öğrenciler, kadın cinayetlerini kınayarak "Katil koruma, aklama, yargıla!" sloganları attılar. Eyüpsultan'daki Oğuz Canpolat Anadolu Lisesi'nde ise eylemciler polis engeliyle karşılaştı. Burada yapılan açıklamada, kadınların kendilerini güvende hissetmedikleri ve gece gündüz fark etmeksizin özgürce yaşamak istediklerini vurguladılar.

Üniversiteler

Üniversiteler de bu eylemlerin merkezindeydi. İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kapısında toplanan öğrenciler, "Yaşamak istiyoruz, adalet istiyoruz!" sloganlarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını talep etti. Aynı talepler Yıldız Teknik ve Mimar Sinan Üniversitelerinde de yankı buldu. Öğrenciler, son dönemde artan kadın cinayetlerine karşı sessiz kalmayacaklarını ve kadınların katledilmesini durdurmak için mücadele edeceklerini açıkladılar.

İstanbul Üniversiteli Kadınlar adına yapılan basın açıklamasında, son dönemde yaşanan kadın cinayetlerine ve çocuk istismarına dikkat çekildi. Açıklamada, devletin kadınları ve çocukları yeterince korumadığı vurgulandı ve kadın cinayetlerinin politik olduğu belirtildi.

Kadınlar, "Bugün tacizciler ve istismarcılar elini kolunu sallayarak dolaşıyorsa, adaletin işlememesi ve alınan kararların uygulanmamasıdır" diye seslendi.

Üniversiteli adınlar, "Yaşamakta ısrar edeceğiz" diyerek tüm alanlarda haklarına sahip çıkacaklarını, dayanışmayı büyüterek her bir kayıp kadının hesabını soracaklarını ifade ettiler. Diğer üniversitelerde de benzer eylemler düzenlendi, öğrenciler kadın cinayetlerine karşı tepkilerini ortaya koydu ve adalet taleplerini yükseltti.

Kadınlar için saygı duruşu

İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri de protestoya katıldı.

Türkçe ve İngilizce "Sesini duyuramamış tüm kadınlar için buradayız", "Yaşamak istiyoruz", "Öfkeni diri, başını dik tut", "Sen, ben, biz, birbirimizin çaresiyiz", "Kadına değil, şiddet son", "Korkuya teslim olmayacağız" ve "Kadına ve çocuğa dokunma" yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve tüm öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu yaptı.

“Bu bir cinskırımı”

İzmir Barosu, kadın cinayetlerine karşı protesto düzenledi. Baro adına açıklamayı yapan Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, iktidara yasaları uygulama çağrısında bulunarak “Biz, öldürülen her kadının ardından taziye mesajları ve üzüntü bildiren açıklamalar duymayı değil, sorumluluklarınızı yerine getirmenizi bekliyoruz” dedi.

Açıklamalarda ayrıca, şu ifadeler kullanıldı: “Son bir hafta içerisinde 10 kadın katledildi. Biz bunu uzun zamandır gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullar ve yöneticiler, söylenen hiçbir sözü dikkate almaksızın farklı yasal düzenlemeler yapmaya devam ediyorlar. Biz sorunun ne olduğunu biliyoruz, çözümün ne olduğunu da biliyoruz. Kadın cinayetleri politiktir dedik. ‘Kadın cinayetleri artık münferit bir olay olmaktan çıktı. Artık cins kırımıdır’ dedik yıllardır. Kadını sosyal hayattan, ekonomik hayattan, yaşamın her alanından koparmaya çalışan ve buna ısrarla devam eden bir bakış açısıyla mücadele ediyoruz.”