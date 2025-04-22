Üniversite öğrencisi Eren Üner: Hukuki mücadelem sürecek

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Eren Üner (23), Saraçhane protestolarına katılan eylemcilere şiddet uygulayan polisleri ifşa ettiği gerekçesiyle 24 Mart’ta ev baskınıyla gözaltına alındı. Ertesi gün “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme ve Yayma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üner, 9 Nisan’da ise serbest bırakıldı.

Eren Üner, 20 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, gözaltı süreci boyunca polisler tarafından fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz bırakıldığını anlattı.

Üner, “Yüzümde, özellikle kulaklarımda, sol üst kolumda, sağ üst kolumda, sırtımın, ensemin alt kısmında ağır darp izleri, ellerimde ve bileklerimde kelepçe izleri var. Bu izlerin bir kısmı, üç buçuk hafta geçmesine rağmen hâlâ vücudumda duruyor,” demişti.

"Gözaltında dövüp şikayetçi polislere izlettiler"

Emniyet’ten 'suç duyurusu' açıklaması

Eren Üner, paylaşımlarının sosyal medyada yayılmasının ardından dün (21 Nisan) polislerin evine geldiğini ve “tekrar gözaltına alınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu” belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 Nisan’da konuya ilişkin yaptığı açıklamada , Üner’in gözaltı süresince alınan üç doktor raporunun tetkikinde darp ve cebir izine rastlanmadığını; ayrıca, avukat eşliğinde alınan ifadesinde de darp, cebir ya da kötü muamele konularından bahsetmediğini ve şikâyetçi olmadığını öne sürdü. Açıklamada ayrıca, Üner’in serbest bırakıldığı 9 Nisan’dan bu yana herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığı ve Üner hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Bunun üzerine Üner, söz konusu açıklamayı alıntılayarak avukatları aracılığıyla yaptığı suç duyurusunu paylaştı

Dosya numarası yok, ifade veremedi

Eren Üner’in, 8 Nisan 2025’te avukatları aracılığıyla yaptığı suç duyurusunun ise savcılık tarafından bugün işleme koyulduğu öğrenildi.

bianet’e konuşan Üner’in avukatı, bu sabah saatlerinde, emniyetin hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gittiklerini belirtti.

Ancak savcılığa ifade vermek isteyen Üner, dosya numarasının bulunamaması nedeniyle ifadesini veremedi. Önce dosyanın Güvenlik Şube’de, ardından da Siber Suçlar Şube’de olduğu belirtildi.

Dosyaya dair bilgi almak üzere şu anda Vatan Emniyet’te bekleyen Üner’in avukatı, “Dün polis geldi. Eren hakkında gözaltı kararı verilip verilmediğini teyit edemiyoruz. Bunu teyit edebilmek için Vatan Emniyet’te bekliyorum,” dedi.

Ayrıca avukatı, Eren Üner’in şu anda gözaltında olmadığını da aktardı.

“Mücadeleye devam edeceğim”

bianet’e konuşan Eren Üner, “Hukuki sürecim devam ediyor. Bu süreci sürdürürken, bugün başka işkenceye uğramış arkadaşlarımızla da görüştüm. Sadece benim için değil, işkenceye uğramış tüm arkadaşlarımız için mücadele etmeye devam edeceğim,” ifadelerini kullandı.

İşkence iddiaları meclis gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Eren Üner'in yaşadıklarını meclis gündemine taşıdı. Taşkent’in İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu sorular şöyle: Eren Üner hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hangi işlem ya da işlemler yapılmıştır? Bu işlemlerin dayanağı nedir? Eren Üner’in maruz kaldığı iddia edilen kötü muamele ile ilgili başlatılan herhangi bir idari ve/veya adli soruşturma var mıdır? Eren Üner’in sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme getirdiği polis memurlarının görev yerleri, kimlikleri ve paylaşımları hakkında Bakanlığınıza iletilmiş bir şikayet veya ihbar var mıdır? Bu konuda bir işlem yapılmış mıdır? Gözaltına alınan yurttaşların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından tehdit ve aşağılama içeriğiyle paylaşan kolluk görevlileri hakkında idari veya cezai bir işlem başlatılmış mıdır? 19 Mart 2025 tarihinden önergenin yanıtlandığı tarihe kadar, gözaltında işkence nedeniyle tarafınıza ulaşan kaç şikayet vardır? Bu şikayetlerin kaçı hakkında soruşturma/ inceleme yapılmıştır, kaç kişi açığa alınmış ya da kamu görevinden uzaklaştırılmıştır? Kaç kişi hakkında takipsizlik kararı verilmiştir, kaç kişi hakkında iddianame düzenlenmiştir? Emniyet birimlerinin yurttaşlara yönelik keyfi uygulamalarına karşı bakanlığınızın denetim mekanizmaları yeterince işletilmekte midir? Ülkemizde özellikle 19 Mart sonrası Saraçhane protestolarından sonra da sıklıkla gündeme gelen kötü muamele ve işkence iddiaları hakkında bugüne kadar Bakanlığınızca hangi çalışmalar yapılmıştır? İşkence kapsamındaki dosyaları ya da görüntüleri kamuoyuna taşıyan kişiler hakkında adli soruşturmalar açılmakta mıdır? Eğer açılmışsa kaç kişiye hangi suçlardan adli işlem yapılmıştır? Ceza infaz kurumlarında meydana gelen işkence ve kötü muamele olayları ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına intikal eden kaç şikâyet bulunmaktadır? Bu şikâyetlerin akıbeti ne olmuştur? Türkiye’de 2024 ve 2025 yılı içerisinde işkence ve kötü muamele iddiasıyla açılan kaç soruşturma bulunmaktadır? Bu soruşturmaların sonuçları nelerdir? Hayati tehlikesi olmasına rağmen cezasına infaz kurumunda devam hasta mahpusların sayısı kaçtır? Ceza infaz kurumlarında bulunan hasta mahpuslar için hangi önlemler alınmaktadır?

(AD/VC)