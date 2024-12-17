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Yayın Tarihi: 17 Aralık 2024 14:54
 ~ Son Güncelleme: 17 Aralık 2024 15:01
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Üniversite öğrencisi Dina'nın davasında sanığa beraat

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın beraatine karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üniversite öğrencisi Dina'nın davasında sanığa beraat

Karabük'te Gabon vatandaşı Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (Dina) isimli öğrencinin öldürülmesi ile ilgili davada mahkeme kararını açıkladı, sanığın beraatine karar verdi.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı. Gabon'lu öğrencinin arkadaşları salonda boş yer olmasına rağmen salona alınmadı.

Cumhuriyet savcısı, sanık D.A'nın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılması şeklindeki mütalaasını tekrar etti.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Savcı beraat istedi

İddianame ve mütalaanın ihtimaller üzerine yazıldığını düşündüklerini söyleyen sanık avukatları da Ibouanga'nın davranışlarının hayatın olağan akışıyla açıklanamayacağını savunarak, D.A. için beraat kararı verilmesini ve tutukluluk halinin sona ermesini talep etti.

Sanık D.A. üzgün olduğunu belirterek, "56 yaşındayım. Ailemin başını öne eğecek bir şey yapmadım. Benim de kızım var. İlkokula giden torunum var. Kimseyi öldürmedim. Allah'a sığınıyorum." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli şekilde kasten öldürme" ve "cinsel istismara teşebbüs" suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek, sanığın üzerine atılı tüm suçlar yönünden beraatine karar verdi. (Mİ)

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