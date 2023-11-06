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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2023 12:07
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2023 12:09
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Üniversite, mahpusların derse girmesini “güvenlik gerekçesiyle” uygun bulmadı

Hitit Üniversitesi öğrencisi, Çorum Açık Cezaevinde bulunan Taner Kaya, geçen yıl okula giderek derslere devam ettiklerini ve hiçbir güvenlik sorunu yaşanmadığını söyledi.

Ayça Söylemez
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Ayça Söylemez

Ayça Söylemez
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/06/universite-mahpuslarin-derse-girmesini-guvenlik-gerekcesiyle-uygun-bulmadi.jpg

Çorum Açık Cezaevinden Hitit Üniversitesi’ndeki derslerine giden mahpuslara bu yılki eğitim-öğretim yılında okula gelemeyecekleri, isterlerse kayıtlarını doldurabileceği bildirildi.

Hitit Üniversitesi Senato kararında, bu engelin gerekçesi “güvenlik” olarak belirtildi.

Geçen yıl derslere devam etmişlerdi

Mahpuslardan Taner Kaya bianet’e yaptığı açıklamada, geçen yıl okula giderek derslere girdiklerini ve hiçbir sorun yaşanmadığını, cezaevi idaresinin de bu karara şaşırdığını söyledi.

Kaya ile Koray Karakaş, Ahmet Batuhan Kara, Emre Eldoğan, Mücahit Öztürk ve Engincan Yıldırım, Çorum’daki Hitit Üniversitesinde 2 yıllık Yerel Yönetimler Bölümünde öğrenci.

Taner Kaya 2. sınıfta ve cezasının tamamlamasına 5 ay kaldığını, hapishaneden çıktığında da KPSS’ye gireceğini, tek isteklerinin okula gitmek olduğunu söyledi.

Üniversite: Derslere girmeyen, sınava da giremez

Hitit Üniversitesi Senatosunun 26 Ekim 2023 tarihli kararında, derse devam zorunluluğu tamamlanmadığı takdirde, öğrencilerin sınavlara da giremeyeceği ifade edildi:

“Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 46/1 No’lu genelgesinin, Eğitim-Öğretim Çalışmaları başlığı altında yer alan F-Yükseköğretim Çalışmalar, 1. ve 4. Maddeleri kapsamında, üniversitemiz bünyesindeki programlara devam ederken tutuklanan veya hüküm giyen öğrencilerin ya da ceza infaz kurumundayken merkezi yerleştirme sınavı ile üniversitemize kayıt yaptıran hükümlü ve tutukluların, eğitim öğretim faaliyetlerinde derslere yüz yüze devam zorunluluğu, bina ve derslik içi güvenliğin sağlanması endişesi, uygulamalı ve teorik derslerin düzenli bir şekilde yürütülmesinde meydana gelebilecek olumsuzlukların öngörülememesi sebebiyle örgün öğretime devam etmelerinin uygun olmadığına ve derse devam zorunluluğunu tamamlamadıkları takdirde dönem içi ve dönem sonu sınavlarına katılımlarının uygun olmadığına, ancak söz konusu öğrencilerin talepleri halinde kayıt dondurma haklarının bulunduğuna oy birliğiyle karar verildi.”

Geçen yıl da derse girmek için mücadele ettiler

Hükümlü Burak Bekil, geçen yıl Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nı kazandı. Üniversitede okumak için Çorum’daki İskilip Açık Cezaevinden, Çorum Açık Cezaevine naklini istedi, talebi kabul edildi.

Burak Bekil bianet’e yaptığı açıklamada, Çorum Açık Cezaevi idaresinin kendisinin ve yine üniversiteyi kazanan iki arkadaşının okula gidip derslere gitmesine cezaevi idaresince izin verilmediğini söyledi.

bianet’in konuyu haberleştirmesinin ardından sorun çözülmüş, mahpus öğrenciler geçen yıl derslerine gidebilmişti.

“Tek isteğimiz derslere gidip gelebilmek”
“Tek isteğimiz derslere gidip gelebilmek”
28 Eylül 2022

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 76/1 maddesi: Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır.

(AS)

mahpus hakları eğitim eğitim hakkı hitit üniversitesi
Ayça Söylemez
Ayça Söylemez
[email protected] tüm yazıları
Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet...

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Bilimleri’nde doktora yapıyor. Vatan, Akşam, HaberTürk ve Hürriyet gazetelerinin yazıişleri ve dış haberler bölümünde çalıştı. Güncel Hukuk dergisinde yazıları yayınlandı. BirGün’de Anonim adlı köşeyi yazıyor. 2011’den bu yana bianet’te İnsan Hakları Editörü.

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