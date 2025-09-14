Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, 18 gün sonra şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu. Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturmada hâlâ netlik sağlanamazken, Kabaiş’in akıbetine dair sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla, X platformunda yapılan 200’den fazla paylaşım ile çok sayıda hesaba erişimi kısıtlama kararı aldı. Mahkeme kararının, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin başvurusu üzerine alındığı öğrenildi.

