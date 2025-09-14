ENGLISH KURDÎ
KADIN
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 17:25
1 dk Okuma

Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi

Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla, X platformunda yapılan 200’den fazla paylaşım ile çok sayıda hesaba erişimi kısıtlama kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Üniversite istedi Rojin Kabaiş içerikleri erişime engellendi
Fotoğraf: MA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024’te kaybolmuş, 18 gün sonra şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiş halde bulunmuştu. Ölümünün üzerinden bir yıl geçmesine rağmen soruşturmada hâlâ netlik sağlanamazken, Kabaiş’in akıbetine dair sosyal medya paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller ve cevapsız sorular
Rojin Kabaiş’in ölümünde ihmaller ve cevapsız sorular
8 Ocak 2025

Van 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Eylül 2025 tarihli ve 2025/32 sayılı kararıyla, X platformunda yapılan 200’den fazla paylaşım ile çok sayıda hesaba erişimi kısıtlama kararı aldı. Mahkeme kararının, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin başvurusu üzerine alındığı öğrenildi.

Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi
Rojin Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi
16 Ekim 2024
Erkek Şiddeti Çetelesi
Erkek Şiddeti Çetelesi
12 Aralık 2024

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
şüpheli ölüm şüpheli kadın ölümleri şüpheli kadın cinayetleri Rojin Kabaiş erkek şiddeti
