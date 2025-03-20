Üniversite gençliğinin protestosu birçok ile yayıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türkler sokağa döküldü Ekrem İmamoğlu’na destek yürüyüşü yaptı “Tayyip istifa” sloganları attıldı.



Protesto ve yürüyüş anayasal hak olduğu için polis müdahale edemedi! pic.twitter.com/xk3wXy81yp