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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 17:28
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 18:10
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Üniversite gençliğinin protestosu birçok ile yayıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar bugün de sürdü. Özellikle üniversitelerde protesto gösterileri yaygınlaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Üniversite gençliğinin protestosu birçok ile yayıldı
Görseli Büyüt

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik opeasyon Artvin'in Hopa ilçesinde de protesto edildi. 

(Görüntü: Eren Dağıstanlı)

Görseli Büyüt

Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle buluşmak için Ana Kapı'ya yürüdü.

Görseli Büyüt

Mersin Üniversitesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek isterken polis engeli ile karşılaştı. Yürüyüş yapmak isteyen öğrenciler polis tarafından darp edildi.

Görseli Büyüt

Almanya'nın başkenti Berlin'de de protesto yürüyüşü vardı

Görseli Büyüt

Ankara Üniversitesi öğrencileri de polis barikatına rağmen yürüyüş düzenledi.

Görseli Büyüt

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yürüyüşünde bir öğrenci yüzünden yaralandı.

Haber Yeri
İstanbul
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