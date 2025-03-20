Üniversite gençliğinin protestosu birçok ile yayıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon ve Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik protestolar bugün de sürdü. Özellikle üniversitelerde protesto gösterileri yaygınlaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönelik opeasyon Artvin'in Hopa ilçesinde de protesto edildi.
(Görüntü: Eren Dağıstanlı)
Mimar Sinan Üniversitesi öğrencileri ve Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Üniversitesi öğrencileriyle buluşmak için Ana Kapı'ya yürüdü.
Mersin Üniversitesi öğrencileri Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etmek isterken polis engeli ile karşılaştı. Yürüyüş yapmak isteyen öğrenciler polis tarafından darp edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de de protesto yürüyüşü vardı
Ankara Üniversitesi öğrencileri de polis barikatına rağmen yürüyüş düzenledi.
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yürüyüşünde bir öğrenci yüzünden yaralandı.
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