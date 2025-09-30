Üniversite bütçesi yalı tadilatına harcandı

Boğaziçi Üniversitesi sosyal tesislerinde yapılan bir düğün sırasında denetimsiz olarak kampüse giren bir erkek 15 yaşındaki H.Ö. isimli kadını öldürmüştü. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada sosyal tesislerin dışarıya kiraya verildiği ifade edilmişti. Son olarak ise Rektörlük ücretsiz öğrenci çamaşırhanesini kapatıp öğrencileri bir firmanın ücretli çamaşırhanesine yönlendirdi. Sayıştay'ın 2024 yılına ilişkin denetiminde üniversitenin öğrencilerden aldığı parayı nasıl cömertçe kullandığı ortaya çıktı.

Boğaziçili öğrencilerden ücretli çamaşırhane protestosu

Üniversite yönetimi gelir elde etmek amacıyla sosyal tesisleri kiraya verdiğini açıklamıştı. Rapora göre üniversite Sosyal Tesislerden 2024 yılında toplam 62 milyon 290 bin 489 TL gelir elde ederken, gider ise 62 milyon 282 bin 359 TL olarak gerçekleşmiş ve tüm yıl boyunca 8 bin 130 TL kâr ile elde edilmiş. Oysa Döner Sermaye İşletmesinin 2024 yılı gelir toplamı 114 milyon 182 bin 166,26 TL, gider toplamı 92 milyon 568 bin 802,20 TL olarak gerçekleşmiş ve dönem 21 milyon 61 bin 364,06 TL kâr ile tamamlanmış.

Peki döner sermayeden elde edilen kar öğrencilere nasıl geri döndü. Maalesef elde edilen karın öğrencilere geri dönmesi yerine daha önce ücretsiz olan çamaşırhanenin ücretli olduğunu görüyoruz.

Denetimde elde edilen bir diğer bulgu ise öğrencilerin eğitimi için harcanması gereken paranın yalı tadilatında kullanıldığı belirleniyor. Üstelik üniversite eğitim için hiç de uygun olmayan yalıya yüksek meblağda harcama yapıldığı buna rağmen yalının eğitim için kullanılamayacağı anlaşılıyor.

Eiğtim bütçesi yalı tadilatına gitti

Raporda söz konusu durum "Öte yandan Halet Çambel yalısı için üniversite bütçesinden yapılan masrafların da ciddi bir yekûn oluşturduğu görülmektedir. Nitekim yalının bakım, onarım, sigorta, güvenlik vb. masraflarının tamamı Boğaziçi Üniversitesi tarafından karşılanmakta olup yalının Merkez faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılan ivedi bakım onarım harcamaları kapsamında; “Halet Çambel Yalısına ait 3000 Adet Tarihi Eserin Uygun Koruma Önlemleri Alınarak Kandilli Rasathanesi Depolarından Halet Çambel Yalısı'na Taşınması İşi” için 2022 yılında 519.200,00 TL, “Halet Çambel Yalısı Tadilat İşi” için 2023 yılında 672.000,00 TL ve “Halet Çambel Yalısı ve Müze Binası Çatı Onarım İşi” için de 2024 yılında 1.446.936,35 TL üniversite bütçesinden harcama yapılmış bulunmaktadır." denilerek yapılan harcamanın dökümü yapılıyor.

Üniversiteye bağışlanan ve restorasyon yapılan yalıya ait raporda, "Sonuç olarak; akademik faaliyeti bulunmayan birim ya da yerlerde öğretim üyesi ve idari personel istihdam edilmesi ve bu birim ya da yerlere ait cari ve yatırım giderlerinin

üniversite bütçesinden karşılanmasının 5018 sayılı Kanun’da öngörülen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ilkesine aykırı olduğu değerlendirilmektedir." değerlendirmesi yer alıyor.

Üniversiteye yönelik denetimde ortaya çıkan bir diğer bulgu ise tıpkı Yıldız Teknik Üniversitesinde olduğu gibi Rektörün yetki gaspı yaparak dekanlık kurmuş olması. Dekanlık kurmak YÖK'ün yetkisinde olmasına rağmen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin de Öğrenci İşleri Dekanlığı adı altında bir dekanlık kurduğu belirlendi.

