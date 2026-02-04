ENGLISH KURDÎ
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 15:36 4 Şubat 2026 15:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.02.2026 15:39 4 Şubat 2026 15:39
Okuma Okuma:  2 dakika

ÜNİVDER: Prof. Dr. Şemsa Özar’ı unutmayacağız

Mesajda, “Hocamızın hatırası ve savunduğu değerler akademik ve toplumsal mücadelemizde yaşamaya devam edecektir” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ÜNİVDER: Prof. Dr. Şemsa Özar’ı unutmayacağız

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), dernek üyelerinden iktisatçı Prof. Dr. Şemsa Özar’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

Şemsa Özar kimdir?
Şemsa Özar kimdir?
3 Şubat 2026

ÜNİVDER mesajında, Prof. Dr. Şemsa Özar’ın kaybının derin bir üzüntü yarattığını belirtti; Özar’ın akademik yaşamı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeği ve istihdamı ile sosyal politika alanlarında öncü çalışmalara imza attığını vurguladı.

Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti
Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti
3 Şubat 2026

Mesajda, Özar’ın 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun olduğu, meslek yaşamına Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladıktan sonra akademiye yöneldiği kaydedildi. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden doktora derecesini alan Özar’ın, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı ve 2018 yılında emekli olana dek çok sayıda öğrenci yetiştirdiği aktarıldı.

ÜNİVDER, Prof. Dr. Şemsa Özar’ın kadın emeği, zorunlu göç ve kalkınma iktisadı gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla uluslararası düzeyde önemli katkılar sunduğunu; 2015-2016 yılları arasında Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını üstlendiğini ve Avrupa Komisyonu ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kuruluşlarda Türkiye’yi temsil ettiğini belirtti.

Mesajda ayrıca, Özar’ın akademik birikimini sivil toplumla buluşturma konusundaki kararlılığına dikkat çekilerek, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) ile Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) bünyesinde aktif roller üstlendiği kaydedildi.

ÜNİVDER, Prof. Dr. Şemsa Özar’ın yalnızca bilimsel üretimiyle değil, barış ve demokrasi mücadelesindeki kararlı tutumuyla da meslektaşları ve öğrencilerinin hafızasında silinmez bir yer edindiğini vurguladı. Mesajda, “Hocamızın hatırası ve savunduğu değerler akademik ve toplumsal mücadelemizde yaşamaya devam edecektir” denildi.

ilgili haberler
Şemsa Özar kimdir?
3 Şubat 2026
/haber/semsa-ozar-kimdir-316285
Prof. Dr. Şemsa Özar hayatını kaybetti
3 Şubat 2026
/haber/prof-dr-semsa-ozar-hayatini-kaybetti-316283
BİR KİTAP/ BERİL EYÜBOĞLU
Şemsa Özar'a Armağan: Feminizm, Ekoloji, Toplumsal Direniş
28 Haziran 2022
/yazi/semsa-ozar-a-armagan-feminizm-ekoloji-toplumsal-direnis-263781
AKADEMİSYEN YARGILAMALARI
Şemsa Özar'ın Beyanı
12 Ekim 2018
/haber/semsa-ozar-in-beyani-201618
FERHUNDE ÖZBAY ANMA KONFERANSI
Şemsa Özar: Kapitalist ve Patriarkal Sisteme Karşı Sloganımız ‘Yaşam’ Olmalı
10 Mart 2018
/haber/semsa-ozar-kapitalist-ve-patriarkal-sisteme-karsi-sloganimiz-yasam-olmali-195060
Uluslararası Feminist İktisat Birliği’nin Yeni Başkanı Şemsa Özar
20 Temmuz 2015
/haber/uluslararasi-feminist-iktisat-birligi-nin-yeni-baskani-semsa-ozar-166134
