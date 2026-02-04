ÜNİVDER: Prof. Dr. Şemsa Özar’ı unutmayacağız

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği (ÜNİVDER), dernek üyelerinden iktisatçı Prof. Dr. Şemsa Özar’ın vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı.

ÜNİVDER mesajında, Prof. Dr. Şemsa Özar’ın kaybının derin bir üzüntü yarattığını belirtti; Özar’ın akademik yaşamı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın emeği ve istihdamı ile sosyal politika alanlarında öncü çalışmalara imza attığını vurguladı.

Mesajda, Özar’ın 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun olduğu, meslek yaşamına Devlet İstatistik Enstitüsü ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda başladıktan sonra akademiye yöneldiği kaydedildi. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden doktora derecesini alan Özar’ın, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı ve 2018 yılında emekli olana dek çok sayıda öğrenci yetiştirdiği aktarıldı.

ÜNİVDER, Prof. Dr. Şemsa Özar’ın kadın emeği, zorunlu göç ve kalkınma iktisadı gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalarla uluslararası düzeyde önemli katkılar sunduğunu; 2015-2016 yılları arasında Uluslararası Feminist İktisat Derneği’nin (IAFFE) başkanlığını üstlendiğini ve Avrupa Komisyonu ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kuruluşlarda Türkiye’yi temsil ettiğini belirtti.

Mesajda ayrıca, Özar’ın akademik birikimini sivil toplumla buluşturma konusundaki kararlılığına dikkat çekilerek, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) ile Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) bünyesinde aktif roller üstlendiği kaydedildi.

ÜNİVDER, Prof. Dr. Şemsa Özar’ın yalnızca bilimsel üretimiyle değil, barış ve demokrasi mücadelesindeki kararlı tutumuyla da meslektaşları ve öğrencilerinin hafızasında silinmez bir yer edindiğini vurguladı. Mesajda, “Hocamızın hatırası ve savunduğu değerler akademik ve toplumsal mücadelemizde yaşamaya devam edecektir” denildi.

