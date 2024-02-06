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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 13:11
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 13:13
1 dk Okuma

ÜniKuir: Affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz

“6 Şubat Anma ve Dayanışma yürüyüşünde söylendiği gibi: ‘Oy yoksa hizmet yok’ diyenlere sesleniyoruz: Bu halk size boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz.”

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ÜniKuir: Affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz

ÜniKuir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukat Mahmut Şeren’in annesi Nilgün Mısırlı ve anneannesi Hayriye Mısırlı ile yine depremde hayatını kaybeden ODTÜ’den Begüm anısına Ankara’da lokma döktürdü. 

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması : Begüm'ü ölüme terk ettiler
ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması : Begüm'ü ölüme terk ettiler
13 Şubat 2023

ÜniKuir, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

6 Şubat Anma ve Dayanışma yürüyüşünde söylendiği gibi: ‘Oy yoksa hizmet yok’ diyenlere sesleniyoruz: Bu halk size boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz.”

(EMK)

deprem anı 6 Şubat depremlerinin birinci yılı 6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması
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