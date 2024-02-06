ÜniKuir: Affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz

ÜniKuir, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden avukat Mahmut Şeren’in annesi Nilgün Mısırlı ve anneannesi Hayriye Mısırlı ile yine depremde hayatını kaybeden ODTÜ’den Begüm anısına Ankara’da lokma döktürdü.

ODTÜ LGBTİQAA+ Dayanışması : Begüm'ü ölüme terk ettiler

ÜniKuir, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

6 Şubat Anma ve Dayanışma yürüyüşünde söylendiği gibi: ‘Oy yoksa hizmet yok’ diyenlere sesleniyoruz: Bu halk size boyun eğmedi, bundan sonra da eğmeyecek. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz.”

(EMK)