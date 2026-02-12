UNICEF ve WFP, Kobanî'de kurum temsilcileriyle görüştü

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 29 Ocak anlaşmasına rağmen bölgede hayat henüz normalde dönmedi. Bölgede özellikle çocuklar üzerinde etkisini gösteren insani kriz sürüyor.

KÜRT KIZILAYI VE ROJAVALI YÖNETİCİ BİANET’E KONUŞTU “Rojava’da insani kriz derinleşiyor”

Heyet okulları, fırınları ve camileri ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) heyeti, Kobanî’ye yaptıkları ziyarette su, sağlık, elektrik, eğitim, internet ve ekonomi alanlarından yerel temsilcilerle bir araya geldi.

Kurum temsilcileri, kentteki kuşatmanın etkilerini ve yerinden edilmiş kişilerin durumunu heyetle paylaşarak, durumun yakından takip edilmesi ve gerekli desteklerin sağlanmasını istedi.

"Çocukların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"

Yerinden edilmiş kişilerin sığındığı okulları, anaokullarını, fırınları ve camileri ziyaret ederek yaşam koşullarını gözlemleyen heyet, tüm talepleri ve ihtiyaçları Birleşmiş Milletler kurumlarına ileteceklerini, çözüm üretmek için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

