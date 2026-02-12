ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 12.02.2026 16:48
 SG: Son Güncelleme: 12.02.2026 17:13
Okuma Okuma:  1 dakika

UNICEF ve WFP, Kobanî'de kurum temsilcileriyle görüştü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ve Dünya Gıda Programı heyeti, Kuzey ve Doğu Suriye'deki insani krizi yerinde gözlemledi ve çözüm üretmek için girişimde bulunacaklarını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

UNICEF ve WFP, Kobanî'de kurum temsilcileriyle görüştü
Fotoğraf: ANHA

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 29 Ocak anlaşmasına rağmen bölgede hayat henüz normalde dönmedi. Bölgede özellikle çocuklar üzerinde etkisini gösteren insani kriz sürüyor.

“Rojava’da insani kriz derinleşiyor”
KÜRT KIZILAYI VE ROJAVALI YÖNETİCİ BİANET’E KONUŞTU
“Rojava’da insani kriz derinleşiyor”
28 Ocak 2026

Heyet okulları, fırınları ve camileri ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Gıda Programı (WFP) heyeti, Kobanî’ye yaptıkları ziyarette su, sağlık, elektrik, eğitim, internet ve ekonomi alanlarından yerel temsilcilerle bir araya geldi.

Kurum temsilcileri, kentteki kuşatmanın etkilerini ve yerinden edilmiş kişilerin durumunu heyetle paylaşarak, durumun yakından takip edilmesi ve gerekli desteklerin sağlanmasını istedi.

"Çocukların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"
"Çocukların yaşam hakkı pazarlık konusu yapılamaz"
8 Şubat 2026

Yerinden edilmiş kişilerin sığındığı okulları, anaokullarını, fırınları ve camileri ziyaret ederek yaşam koşullarını gözlemleyen heyet, tüm talepleri ve ihtiyaçları Birleşmiş Milletler kurumlarına ileteceklerini, çözüm üretmek için girişimde bulunacaklarını ifade etti.

(NÖ)

