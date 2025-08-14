ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2025 16:35
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2025 16:58
UNICEF'ten Süveyda'daki çocuklar için çağrı

UNICEF, temmuz ve ağustos ayında Süveyda'da yaşanan çatışmalar nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 190 bin kişinin yerinden edildiğini ve çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’nin Süveyda vilayetinde son iki ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 22 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 21 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

UNICEF, dün (13 Ağustos) yaptığı açıklamada, çatışmaların bölgedeki altyapıya da büyük zarar verdiğini belirtti. Kurum, son bir ayda Suriye hükümetine (HTŞ) yakın olduğu bildirilen milislerle muhalif silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 190 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

UNICEF, çatışmalar sırasında en az beş sağlık merkezi ve çok sayıda ambulansın saldırıya uğradığını ve iki doktor hayatını kaybettiğini kaydetti.

Süveyda’da can kaybı 1517’ye yükseldi
KUŞATMANIN GÖLGESİNDE ÇATIŞMALAR
Süveyda’da can kaybı 1517’ye yükseldi
4 Ağustos 2025

UNICEF Suriye Temsilcisi Yardımcısı Zeynep Adam ise yaptığı açıklamada, "Çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne ve yaralanmasına yol açan şiddet son derece endişe verici. Hem insani yardım kuruluşlarının hem de ticari malların en çok mağdur olmuş gruplara ulaştırılması kritik önem taşıyor" dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler verilerine göre, bölgede görev yapan 14 mobil sağlık ekibi, 4 bin çocuk ve kadına sağlık hizmeti sundu. Ayrıca yaklaşık 30 bin kişiye temiz içme suyu ve gıda yardımı ulaştırıldı.

“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
SÜVEYDALI GAZETECİ DİAA EL-SEHNAVİ İLE SÖYLEŞİ
“Süveyda’da çözüm istiyorlarsa insanları ekmek ve suyla sınamamalılar”
9 Ağustos 2025

çocuk açlığı çocuk hak ihlalleri unicef süveyda Suriye
