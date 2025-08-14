UNICEF'ten Süveyda'daki çocuklar için çağrı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriye’nin Süveyda vilayetinde son iki ayda yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 22 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 21 çocuğun ise yaralandığını açıkladı.

UNICEF, dün (13 Ağustos) yaptığı açıklamada, çatışmaların bölgedeki altyapıya da büyük zarar verdiğini belirtti. Kurum, son bir ayda Suriye hükümetine (HTŞ) yakın olduğu bildirilen milislerle muhalif silahlı gruplar arasında başlayan çatışmalarda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 190 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

UNICEF, çatışmalar sırasında en az beş sağlık merkezi ve çok sayıda ambulansın saldırıya uğradığını ve iki doktor hayatını kaybettiğini kaydetti.

UNICEF Suriye Temsilcisi Yardımcısı Zeynep Adam ise yaptığı açıklamada, "Çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne ve yaralanmasına yol açan şiddet son derece endişe verici. Hem insani yardım kuruluşlarının hem de ticari malların en çok mağdur olmuş gruplara ulaştırılması kritik önem taşıyor" dedi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler verilerine göre, bölgede görev yapan 14 mobil sağlık ekibi, 4 bin çocuk ve kadına sağlık hizmeti sundu. Ayrıca yaklaşık 30 bin kişiye temiz içme suyu ve gıda yardımı ulaştırıldı.

