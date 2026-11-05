UNICEF: Suriye’de 7,2 milyon çocuk insani yardıma ihtiyaç duyuyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) 1 Temmuz-30 Eylül dönemini kapsayan son Suriye İnsani Durum Raporu, çocukların sağlık, beslenme, eğitim, temiz su ve korunma hizmetlerine erişimindeki ciddi sorunların sürdüğünü ortaya koydu.

Rapora göre ülkede 15,6 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Bunların 7,2 milyonu çocuk.

Uzun süreli yerinden edilme, ekonomik kırılganlık, zarar görmüş altyapı, iklim kaynaklı afetler ve özellikle güneyde devam eden güvensizlik insani ihtiyaçları artırıyor.

5 milyondan fazla kişi yerinden edilmiş durumda

Suriye’de 5 milyondan fazla kişi hâlâ ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Yaklaşık 800 bin kişi, 1085 yerinden edilmişler yerleşiminde yaşıyor.

Kasım 2024 sonundan bu yana ülke içinde yerinden edilmiş kişilerle mültecilerden 3,8 milyondan fazlası geri döndü. Bunların yaklaşık 2 milyonu ülke içinde yerinden edilenlerden, 1,8 milyonu ise ülke dışından dönen mültecilerden oluşuyor.

UNICEF, dönüşlerin sağlık, eğitim, çocuk koruma ve su hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgeler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.

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Patlayıcı mühimmat nedeniyle 98 çocuk öldü

2026 boyunca 550’den fazla patlayıcı mühimmat olayında 887 kişi öldü ya da yaralandı.

Bunların arasında 98 çocuk hayatını kaybetti, 211 çocuk yaralandı.

Yalnızca temmuz-eylül döneminde 22 çocuk öldü, 49 çocuk yaralandı. Olayların büyük bölümü tarım ve otlatma alanlarında meydana geldi.

587 bin çocuk yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor

Rapora göre yaklaşık 587 bin çocuk akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyuyor. Bunların yaklaşık 97 bininde şiddetli akut yetersiz beslenme bulunuyor.

Suriye’de hastanelerin yalnızca yüzde 57’si, birinci basamak sağlık merkezlerinin ise yüzde 30’u tam kapasiteyle çalışabiliyor.

Temmuz-eylül döneminde 434 binden fazla çocuk birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlandı. Yaklaşık 469 bin çocuğa kızamık-kızamıkçık aşısı ve A vitamini desteği, 309 bin çocuğa ise çocuk felci aşısı uygulandı.

UNICEF'ten Süveyda'daki çocuklar için çağrı

2,7 milyon çocuk okul dışında

Yaklaşık 2,7 milyon çocuk okula gidemiyor, 8 bine yakın okul ise kullanılamaz durumda.

UNICEF, 6,2 milyon çocuğun çocuk koruma hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor.

Temmuz-eylül döneminde yaklaşık 634 bin çocuğa eğitim desteği sağlandı. Bunların 531 binine eğitim materyali ve okul malzemesi ulaştırıldı.

10 milyon kişi temel su ihtiyacını karşılayamıyor

Yaklaşık 10 milyon kişinin temel su ihtiyacı karşılanamıyor.

Su kıtlığı, seller, elektrik kesintileri ve eskiyen altyapı güvenli suya erişimi zorlaştırıyor. Geri dönüşlerin artması da mevcut sistemler üzerindeki baskıyı büyütüyor.

Deyrizor’da 34 su arıtma tesisi sellerden etkilendi veya risk altında kaldı. Bunlardan 11’i hizmet dışı.

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Süveyda’da 187 bin kişi için kalıcı çözüm yok

UNICEF, Temmuz 2025’teki şiddetin ardından Süveyda ve çevresinde yerinden edilen 187 bin kişinin büyük çoğunluğu için kalıcı bir çözüm sağlanamadığını bildirdi.

Süveyda’nın büyük bölümüne insani erişim ciddi biçimde kısıtlı kalırken Kuneytra, Dera ve Şam kırsalının bazı kesimlerinde hareket kısıtlamaları, güvensizlik ve temel hizmetlere erişimdeki sorunlar sürüyor.

Raporda, İsrail ordusunun çocuklar ve yetişkinleri alıkoyması, altyapıya zarar verilmesi ve erişim kısıtlamaları da güneydeki korunma sorunları arasında sıralandı.

Yardım çağrısının yüzde 69’u karşılanmadı

UNICEF, 2026’da Suriye’de 4 milyonu çocuk olmak üzere 6,9 milyon kişiye ulaşmak için 431,3 milyon dolarlık finansman çağrısında bulundu.

30 Eylül itibarıyla bu çağrının yalnızca yüzde 31’i karşılandı. Finansman açığı yaklaşık 297,9 milyon dolar.

UNICEF, kaynak yetersizliğinin sağlık, beslenme, eğitim, su ve çocuk koruma hizmetlerinin sürekliliğini tehdit ettiğini belirtiyor.

(NÖ)