UNICEF: Sudan'da 825 bin çocuk ağır yetersiz beslenme riski altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da beş yaşından küçük yaklaşık 825 bin çocuğun 2026 yılı içinde ağır akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalmasının beklendiğini açıkladı.

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UNICEF Sözcüsü James Elder, 10 Kasım'da Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede devam eden savaşın, insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ve kuraklığın çocukların yaşamını tehdit eden çok yönlü bir insani krize dönüştüğünü söyledi.

Sudan'a gerçekleştirdiği saha ziyaretinin ardından konuşan Elder, elektrik santrallerine yönelik saldırıların temiz suya erişimi, sağlık hizmetlerini, tarımsal üretimi ve çocukların eğitimini sekteye uğrattığını belirtti.

UNICEF'e göre ekim ayında ülkede 15'e kadar elektrik santrali İHA saldırılarının hedefi oldu. Ayın son haftasında ise elektrik santrallerine saldırı düzenlenmeyen tek bir gün yaşanmadı.

Elektrik kesintileri sağlık hizmetlerini durduruyor

Elder, elektrik altyapısına yönelik saldırıların yalnızca enerji üretimini değil, çocukların hayatta kalabilmesi için gerekli temel hizmetleri de etkilediğini vurguladı.

Elektrik santrallerinin vurulmasıyla su pompalarının ve arıtma tesislerinin çalışamaz hale geldiğini belirten Elder, ailelerin daha pahalı ve güvenli olmayan su kaynaklarına yönelmek zorunda kaldığını söyledi.

UNICEF, özellikle ulaşılması güç bölgelerde ve yerinden edilenlerin yaşadığı kamplarda yeniden kolera vakaları görüldüğünü bildirdi.

Elektrik kesintileri, aşıların ve ilaçların uygun sıcaklıklarda saklanmasını sağlayan soğuk zincir sistemlerini de tehdit ediyor.

Bu durum, sağlık hizmetlerine erişimin zaten sınırlı olduğu bölgelerde çocukların önlenebilir hastalıklara yakalanma riskini artırıyor.

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Saldırılar gıda üretimini etkiliyor

UNICEF, Sudan'da yaşanan kuraklığın ve elektrik altyapısındaki tahribatın tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini açıkladı.

Sulama sistemlerinin elektrikle çalışması nedeniyle enerji kesintileri çiftçilerin üretim yapmasını güçleştiriyor. Yakıt fiyatlarındaki artış ise sulama ve taşımacılık maliyetlerini yükseltiyor.

Elder, 2026–2027 tahıl hasadı için ekim döneminin büyük ölçüde sona erdiğini, yağışların gecikmeli olarak başlamasının kayıpları telafi etmeye yetmeyeceğini belirtti.

Kuraklık, savaş ve altyapı saldırılarının birleşmesiyle gıda üretiminin azaldığını, fiyatların yükseldiğini ve ailelerin temel besin maddelerine erişiminin giderek zorlaştığını söyledi.

UNICEF'in tahminlerine göre bu yıl beş yaşından küçük yaklaşık 825 bin çocuk ağır akut yetersiz beslenme yaşayabilir.

Ağır akut yetersiz beslenme, çocuklarda ölüm riskini ciddi biçimde artıran ve acil tedavi gerektiren bir sağlık sorunu olarak tanımlanıyor.

Çocuk kayıpları ve İHA saldırıları

UNICEF'in 10 Kasım'da açıkladığı verilere göre Sudan'da 2026 yılı boyunca kaydedilen çocuk ölümleri ve yaralanmalarının yaklaşık üçte ikisi İHA saldırılarıyla bağlantılı.

Elder, uzun menzilli İHA'ların savaşın daha önce görece güvenli kabul edilen bölgelere de ulaşmasına neden olduğunu belirtti.

Sudan'daki kamplarda uzuvlarını kaybetmiş çocuklarla görüştüğünü anlatan Elder, Burie adlı bir çocuğun yaşadıklarını örnek gösterdi.

Elder'ın aktardığına göre Burie, bir patlama sonucunda iki elini kaybetti. Bir çadırda yaşamını sürdüren çocuk, sabahları çevrimiçi eğitimine devam ediyor, öğleden sonraları ise arkadaşlarının yardımıyla hayvanlar için ot topluyor.

UNICEF, İHA saldırılarının yalnızca doğrudan can kayıplarına yol açmadığını; çocukların eğitim, sağlık, temiz su ve güvenli yaşam alanlarına erişimini de engellediğini belirtiyor.

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UNICEF deposuna saldırı

UNICEF'in açıklamasına göre 20 Eylül'de Kuzey Kordofan eyaletinin El Ubeyd kentindeki bir UNICEF deposu İHA saldırısında hasar gördü.

Saldırıda çocuklara dağıtılması planlanan 292 binden fazla okul ders kitabı ile 40 bin Arapça ve matematik tekrar kitabı ve diğer eğitim materyalleri imha edildi.

UNICEF Sözcüsü Elder, 3 Kasım'da depoyu ziyaret ederek saldırıdan geriye kalan kitapları ve oyuncakları inceledi.

Örgüt, eğitim materyallerinin yok edilmesinin savaş nedeniyle zaten kesintiye uğrayan eğitime erişimi daha da zorlaştırdığını bildirdi.

8 milyon kişiye temiz su desteği

Örgütün açıklamasına göre bugüne kadar yüz binlerce çocuk ağır akut yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edildi.

UNICEF ve ortakları yaklaşık 2,5 milyon kişinin sağlık hizmetlerine erişmesine destek sağladı, milyonlarca çocuğun aşılanmasına katkıda bulundu.

Hasar gören su sistemlerinin onarılması ve güneş enerjisiyle çalışır hale getirilmesi sayesinde yaklaşık 8 milyon kişinin temiz suya erişimi desteklendi.

Ayrıca milyonlarca çocuğun yeniden eğitime katılmasına yardımcı olundu; yaklaşık 1,5 milyon çocuk ve aileye koruma ve psikososyal destek hizmetleri ulaştırıldı.

İnsani yardım çalışmaları

UNICEF, Sudan'daki insani yardım müdahalesi için ihtiyaç duyduğu finansmanın yalnızca üçte birinin karşılandığını açıkladı.

Elder, kaynak yetersizliğinin beslenme tedavisi, temiz su, sağlık, eğitim ve çocuk koruma hizmetlerinin devamlılığını tehdit ettiğini söyledi.

UNICEF, uluslararası topluma ve çatışmanın tarafları üzerinde etkisi bulunan ülkelere üç temel çağrıda bulundu.

Örgüt, çocuklara yönelik şiddetin ve elektrik santralleri, su sistemleri ile diğer sivil altyapıya düzenlenen saldırıların durdurulmasını istedi.

Ayrıca insani yardım çalışanlarının ve yardım malzemelerinin çatışma hatlarından güvenli biçimde geçişinin sağlanması, sivillerin korunması ve çocukları öldüren veya yaralayan silahların akışının durdurulması çağrısında bulundu.

UNICEF, temel hizmetlerin sürdürülebilmesi için uluslararası finansmanın artırılmasını da talep etti.

(FY)