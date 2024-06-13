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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Haziran 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 13 Haziran 2024 12:12
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UNICEF: Refah’ta yetersiz beslenen 3 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya

BM Çocuklara Yardım Fonu, İsrail’in Refah’taki saldırılarının yardım dağıtımı ve insani yardım erişimini önemli ölçüde engellediğini, orta ve şiddetli yetersiz beslenme vakalarının arttığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNICEF: Refah’ta yetersiz beslenen 3 bin çocuk ölüm riskiyle karşı karşıya
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah kentine saldırıları nedeniyle yetersiz beslenen ve tedaviden mahrum bırakılan yaklaşık 3 bin çocuğun ailelerinin gözleri önünde ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF’in, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarının çocuk ölümleri üzerindeki etkisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve güney kısımlarında yapılan yetersiz beslenme taramalarından elde edilen ilk sonuçlara göre orta ve şiddetli yetersiz beslenme vakalarının Mayıs’ın ikinci haftasından bu yana arttığı belirtildi.

İsrail’in Refah’taki saldırılarının yardım dağıtımı ve insani yardım erişimini önemli ölçüde engellediği vurgulanan açıklamada, Gazze’de daha fazla çocuğun yetersiz beslenmeye yakalanma riskinin de endişe verici olduğunun altı çizildi.

UNRWA: Gazze’de çocuklar su ve yiyecek peşinde

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellediği Gazze’de çocukların günde 8 saatini su ve yiyecek toplamak için harcadığını belirtti.

UNRWA’nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İsrail’in Gazze’deki saldırılarının doğrudan bir sonucu olarak, çocuklar günde 6-8 saatini su ve yemek toplamak için harcayabiliyor ve çoğu zaman ağır yükler taşıyarak uzun mesafeler yürüyor” dendi.

Çocukların İsrail’in saldırıları nedeniyle çocukluklarını kaybettiğine dikkat çekilen paylaşımda, “Bunun durması gerekiyor. Hemen ateşkes” çağrısı yapıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk olmak üzere 37 bin 202 Filistinli öldürüldü, 84 bin 932 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/gazze-halki-asiri-derecede-su-sikintisi-cekiyor-296403
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/haber/unicef-gazze-deki-cocuklar-8-aydir-kabus-yasiyor-296256
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/haber/unicef-gazze-de-10-cocuktan-9-u-ciddi-gida-kitligiyla-mucadele-ediyor-296206
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