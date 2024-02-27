ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 27 Şubat 2024 08:29
 ~ Son Güncelleme: 27 Şubat 2024 08:32
2 dk Okuma

UNICEF: Refah’a saldırı felakete neden olur

UNICEF İcra Direktörü Russell, Refah kentinin, Gazze'de hastane, barınak ve su sisteminin bulunduğu tek yer olduğunu yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNICEF: Refah’a saldırı felakete neden olur
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, CNN’de “Gazzeli çocukların akıl almaz acısı” başlıklı makalesinde bölgedeki durumu anlattı.

Refah kentinde 610 binden fazla çocuk

Nüfusu 300 binden az olan Refah’ın, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarından ötürü kuzeyden kaçan sığınmacılarla 1,4 milyona çıktığına dikkati çeken Russell, nüfusun 610 binden fazlasını çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Russell, İsrail’in Refah’a geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğu haberlerine ilişkin şunları yazdı:

"Refah'taki nüfus yoğunluğu ve güvenli alanların yokluğu göz önüne alındığında, özellikle de ayrım gözetmeyen sonuçlara yol açabilecek bombaların kullanılacağı herhangi bir ciddi askeri gerilim, en savunmasız bölge sakinleri de dahil olmak üzere, burada mahsur kalan sivil nüfus için felaket olacaktır."

“Hastane, barınak ve su sisteminin bulunduğu tek yer”

Gazze’de şu ana kadar 30 bine yaklaşan sivil kaybın yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Russell, Refah’a yapılacak muhtemel İsrail saldırılarının sivil can kayıpları ve yaralanmaları aşırı derecede artıracağı uyarısında bulundu.

Russell, Refah’ın, Gazze'de kalan son hastane, barınak ve su sisteminin bulunduğu tek yer olduğuna işaret ederek, hayati öneme sahip bu kaynaklar olmazsa açlık ve hastalık vakalarının dramatik biçimde artacağını ve daha fazla çocuğun hayatına mal olacağını vurguladı.

Bulaşıcı hastalıklar

Refah'taki çocukların gidecek hiçbir yeri kalmadığını ve çok zor şartlarda hayatta kalmak için mücadele verdiğini belirten Russell, “Şimdi bile Gazze'deki 5 yaşın altındaki çocukların en az yüzde 90'ının bir veya daha fazla bulaşıcı hastalıktan etkilendiğini ve yüzde 70'inin de son 2 haftada ishal olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Russell, UNICEF çalışanlarının sahada çocuklara yönelik akıl almaz savaş suçlarına tanık olduğunu vurgulayarak, Refah’a İsrail’in saldırıları önlenmez ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmazsa, ilgili tarafların, şimdiye kadar hayatını kaybeden binlerce çocuğun yanı sıra çok daha fazla çocuğun ölümünden sorumlu tutulacağını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
ilgili haberler
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 55. OTURUM
Guterres: "İsrail'in Gazze saldırısı BM yardımlarının sonu olur"
26 Şubat 2024
/haber/guterres-israil-in-gazze-saldirisi-bm-yardimlarinin-sonu-olur-292385
İSRAİL SALDIRILARINDA 142. GÜN
Gazze Şeridi’nde can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
25 Şubat 2024
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-29-bin-692-ye-yukseldi-292341
Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze için acil eylem çağrısı
22 Şubat 2024
/haber/dunya-tabipleri-birliginden-gazze-icin-acil-eylem-cagrisi-292254
UNESCO: İsrail saldırıları Gazze'deki kültürel mirasa da zarar veriyor
22 Şubat 2024
/haber/unesco-israil-saldirilari-gazze-deki-kulturel-mirasa-da-zarar-veriyor-292246
ilgili haberler
BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ 55. OTURUM
Guterres: "İsrail'in Gazze saldırısı BM yardımlarının sonu olur"
26 Şubat 2024
/haber/guterres-israil-in-gazze-saldirisi-bm-yardimlarinin-sonu-olur-292385
İSRAİL SALDIRILARINDA 142. GÜN
Gazze Şeridi’nde can kaybı 29 bin 692'ye yükseldi
25 Şubat 2024
/haber/gazze-seridinde-can-kaybi-29-bin-692-ye-yukseldi-292341
Dünya Tabipleri Birliği’nden Gazze için acil eylem çağrısı
22 Şubat 2024
/haber/dunya-tabipleri-birliginden-gazze-icin-acil-eylem-cagrisi-292254
UNESCO: İsrail saldırıları Gazze'deki kültürel mirasa da zarar veriyor
22 Şubat 2024
/haber/unesco-israil-saldirilari-gazze-deki-kulturel-mirasa-da-zarar-veriyor-292246
Sayfa Başına Git