UNICEF: Refah’a saldırı felakete neden olur

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, CNN’de “Gazzeli çocukların akıl almaz acısı” başlıklı makalesinde bölgedeki durumu anlattı.

Refah kentinde 610 binden fazla çocuk

Nüfusu 300 binden az olan Refah’ın, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarından ötürü kuzeyden kaçan sığınmacılarla 1,4 milyona çıktığına dikkati çeken Russell, nüfusun 610 binden fazlasını çocukların oluşturduğunu vurguladı.

Russell, İsrail’in Refah’a geniş çaplı saldırı hazırlığı içinde olduğu haberlerine ilişkin şunları yazdı:

"Refah'taki nüfus yoğunluğu ve güvenli alanların yokluğu göz önüne alındığında, özellikle de ayrım gözetmeyen sonuçlara yol açabilecek bombaların kullanılacağı herhangi bir ciddi askeri gerilim, en savunmasız bölge sakinleri de dahil olmak üzere, burada mahsur kalan sivil nüfus için felaket olacaktır."

“Hastane, barınak ve su sisteminin bulunduğu tek yer”

Gazze’de şu ana kadar 30 bine yaklaşan sivil kaybın yüzde 70’ini kadın ve çocukların oluşturduğunun altını çizen Russell, Refah’a yapılacak muhtemel İsrail saldırılarının sivil can kayıpları ve yaralanmaları aşırı derecede artıracağı uyarısında bulundu.

Russell, Refah’ın, Gazze'de kalan son hastane, barınak ve su sisteminin bulunduğu tek yer olduğuna işaret ederek, hayati öneme sahip bu kaynaklar olmazsa açlık ve hastalık vakalarının dramatik biçimde artacağını ve daha fazla çocuğun hayatına mal olacağını vurguladı.

Bulaşıcı hastalıklar

Refah'taki çocukların gidecek hiçbir yeri kalmadığını ve çok zor şartlarda hayatta kalmak için mücadele verdiğini belirten Russell, “Şimdi bile Gazze'deki 5 yaşın altındaki çocukların en az yüzde 90'ının bir veya daha fazla bulaşıcı hastalıktan etkilendiğini ve yüzde 70'inin de son 2 haftada ishal olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

Russell, UNICEF çalışanlarının sahada çocuklara yönelik akıl almaz savaş suçlarına tanık olduğunu vurgulayarak, Refah’a İsrail’in saldırıları önlenmez ve Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmazsa, ilgili tarafların, şimdiye kadar hayatını kaybeden binlerce çocuğun yanı sıra çok daha fazla çocuğun ölümünden sorumlu tutulacağını kaydetti.

2023 Filistin-İsrail Savaşı

(AS)