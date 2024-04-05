UNICEF: Myanmar'da mayın ve patlayıcılar bir yılda 1052 sivilin ölümüne neden oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 2023'te Myanmar’da 1052 sivilin mayınlar ve diğer patlayıcılar sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Myanmar’da başkent Nepido dışında neredeyse tüm eyalet ve bölgelerde mayınların bulunduğu, bunun endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, 2022’de mayınlar sebebiyle 390 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Myanmar’da 2023’te 1052 sivilin mayınlar ve diğer patlayıcılar sebebiyle yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 20’sinin çocuk olduğu kaydedildi.

“Uluslararası insancıl hukukun ihlali”

UNICEF Doğu Asya ve Pasifik Bölge Direktörü Debora Comini, mayın kullanmanın sadece menfur bir eylem olmakla kalmayıp, aynı zamanda uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Comini, Myanmar’da çatışmadaki tüm tarafların sivillerin ve çocukların güvenliğini sağlamak için mayınların kullanılmasını durdurması gerektiğini vurguladı.

BM, Myanmar’a özel temsilci atayacak

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Myanmar'da siyasi çözümü desteklemek için özel temsilci atamayı planladığını duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi'nde Myanmar'daki gelişmeler ele alındığı toplantıda, BM Ortadoğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Myanmar'da artan şiddete dikkati çekerek, silahlı çatışmanın toplumları temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktığını ifade etti.

Myanmar ordusu ve bazı diğer grupların ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalarda sivil can kaybının artamaya devam ettiğini, özellikle Arakan eyaletinde şiddetin daha önce görülmemiş düzeye ulaştığını söyleyen Khirai, Myanmar'ın en yoksul bölgesinde artan şiddetin Arakanlı Müslümanları derinden etkilediğini ifade etti.

Metamfetamin ve afyon üretiminin merkezi oldu

Khiari, Arakan'daki mevcut durumun mültecilerin onurlu ve gönüllü dönüşüne imkan vermediğini belirterek, Bangladeş'e 1 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti.

Myanmar'ın metamfetamin ve afyon üretiminin merkezi haline geldiğini anlatan Khiari, suç örgütlerinin halihazırda kırılgan olan toplumlar üstündeki olumsuz etkisine dikkati çekti.

OCHA: 18,6 milyon kişi insani yardıma muhtaç olacak

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İnsani Yardım Finansman ve Kaynak Nakil Birimi Direktörü Lisa Doughten toplantıda yaptığı konuşmada, "Tahminlere göre, 2024'te Myanmar'da 18,6 milyon kişi insani yardıma muhtaç olacak. Bu, Şubat 2021'e göre 19 katlık bir artış" dedi.

Doughten, Myanmar halkının her gün ölüm korkusuyla hayatını sürdürdüğünü ve 2,8 milyon kişinin yerinden edildiğini dile getirdi.

Gıda sorununun toplumun yaklaşık yüzde 25'ini etkilediğini aktaran Doughten, yetersiz beslenme riskinin özellikle çocuklar ve hamile kadınlar açısından artış gösterdiğini kaydetti.

Doughten, krizin çocuklar üzerinde kalıcı etki bırakma ihtimaline de değinerek, son 3 yılda krizin 12 milyon öğrenciyi etkilediğini söyledi.

Ülkedeki durumun kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisine de işaret eden Doughten, 9,7 milyon kadın ve kız çocuğunun insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi.

Myanmar'daki askeri darbe Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koydu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve olağanüstü hal ilan etti. Ordu yönetimine karşı çıkanlar ülkede gösteriler düzenledi, ordunun göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi yaralandı, hayatını kaybetti veya tutuklandı. "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu isimli silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın, kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı. "Tatmadaw" olarak bilinen Myanmar ordusunun yönetime el koymasından bu yana ülke, iç siyasi ve etnik çatışmalarla mücadele ediyor. Myanmar’da iç çatışmalar, yaklaşık 2,8 milyon kişiyi yerinden etti, 18 milyondan fazla kişiyi de insani yardıma muhtaç bıraktı.

(AS)