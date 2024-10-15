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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 09:01
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 09:02
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UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı

BM Çocuklara Yardım Fonu, çocuklara yönelik korkunç şiddete hemen son verilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
UNICEF: İsrail'in Gazze'de çadırlara saldırısı dünyayı derinden sarsmalı
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarına ilişkin mesaj paylaştı.

UNICEF mesajında, "Bugün ekranlarımız bir kez daha çocukların öldürüldüğü, yakıldığı, ailelerin bombalanmış çadırlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerle doldu" dedi.

“Gazze'de güvenli hiçbir yer yok”

Bu görüntülerin dünyayı derinden sarsması gerektiği kaydedilen mesajda, çocuklara yönelik bu korkunç şiddete hemen son verilmesi istendi.

Mesajda, İsrail'in peş peşe hastane ve bir okula yaptığı bombalama sonucu 15 çocuğun öldüğü, bunun Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını tekrar gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Filistin-İsrail Savaşı
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