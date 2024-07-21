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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2024 09:39
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2024 11:46
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UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 919 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze Şeridi'ndeki çocukların cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

UNICEF, X hesabından Gazze Şeridi'ndeki çocukların durumuna ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Gazze'deki çocuklar cilt hastalıkları, sağlıksız bir çevre ve bitmek bilmeyen saldırılar gibi zor koşullarla karşı karşıya. Artık ateşkese yapılması gerekiyor" denildi. 

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 38 bin 919 Filistinli öldü, 89 bin 622 kişi yaralandı.

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(EMK)

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8 Kasım 2023
/haber/tlaib-filistinli-cocuklarin-cigliklari-size-neden-farkli-geliyor-287573
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/haber/filistinli-cocuklara-hucre-hapsi-yasaklansin-144912
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