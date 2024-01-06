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DÜNYA
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2024 13:01
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2024 13:04
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UNICEF: Gazze'deki ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Gazze'de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNICEF: Gazze'deki ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor
Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sadece 1 haftada çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığını belirten UNICEF, 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'ının çok ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunduğunu açıkladı:

“Gazze'de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor.”

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Ticari tedarikin tekrar sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, “Acilen insani ateşkes sağlanmalı” vurgusu yapıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Gazze'de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli” dedi.

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(AS)

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