UNICEF: Gazze'deki ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Sadece 1 haftada çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığını belirten UNICEF, 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'ının çok ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunduğunu açıkladı:
“Gazze'de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor.”
UNICEF: Gazze'de çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya
Ticari tedarikin tekrar sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, “Acilen insani ateşkes sağlanmalı” vurgusu yapıldı.
“Gazze’de birçok yetişkin, çocuklar yesin diye aç kalıyor”
Açıklamada görüşlerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Gazze'de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli” dedi.
2023 Filistin-İsrail Savaşı
(AS)