UNICEF: Gazze'deki ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Gazze'de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli” dedi.