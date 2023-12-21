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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 10:27
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 10:40
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UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor

Yoğun yağışların ardından kolera ve kronik ishal gibi suyla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasından dolayı endişelerin arttığı vurgulandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNICEF: Gazze'deki çocuklar temiz suyun yüzde 90'ına erişemiyor
Fotoğraf: Abed Zagout - AA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de çocukların temiz suyun yüzde 90'ına erişim sağlayamadığını bildirdi.

Gazze'deki su şebekeleri ve sıhhi tesisatın çökme noktasına geldiği belirtilen açıklamada, temiz suyun yüzde 90'ına ulaşamayan çocukların, her gün sadece 1,5 ila 2 litre suya erişebildiği aktarıldı.

Gazze'de yakıt kıtlığına ve saldırılar sonucu hasar gören altyapıya dikkat çekilerek, çocukların susuzluk ve yetersiz beslenme karşısında daha savunmasız olduğu belirtildi.

Öte yandan yoğun yağışların ardından kolera ve kronik ishal gibi suyla bulaşan hastalıkların yaygınlaşmasından dolayı endişelerin arttığı vurgulandı. Açıklamada, Gazze'de uyuz, bit, suçiçeği, deri döküntüsü gibi hastalıklarda da artış görüldüğü, bunun yanı sıra 160 binden fazla akut solunum yolu enfeksiyonu vakasının bildirildiği açıklandı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell "Acilen yeterli miktarda temiz suya erişim sağlanması gerekiyor. Bu, bir ölüm kalım meselesi. Gazze'deki çocuklar içecek bir yudum su dahi bulmakta zorlanıyor. Temiz su sağlanmadığı takdirde gelecek günlerde çok daha fazla sayıda çocuk, yoksulluk ve hastalık nedeniyle hayatını kaybedecek" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, daGazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.(AÖ)

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