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Yayın Tarihi: 7 Haziran 2024 11:19
 ~ Son Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:22
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UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNICEF: Gazze'deki çocuklar 8 aydır kâbus yaşıyor

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların durumuna dikkat çekti.

Khodr, "Son 10 gün içinde, Refah'ın farklı yerlerinde yanmış çocuk fotoğrafları gördük. Bunun yanı sıra İsrail güçleri, yerinden edilmişleri ya da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) hiçbir ön uyarı yapmadan En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin bulunduğu bir okula korkunç bir saldırı gerçekleştirdi” dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Nusayrat saldırısında en az 35 kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Khodr, "Tüm bunlar sadece son 10 gün içinde oldu. Gerçekte ise Gazze'deki çocuklar, 8 aydır devam eden ve büyük bir yıkım, acı ve ızdırap bırakan saldırılar nedeniyle kâbus yaşıyor” dedi.

Son yaşanan saldırının, Gazze'de güvenli yer olmadığını bir kez daha hatırlattığını kaydeden Khodr, İsrail'in saldırılarının durması için acilen önlem alınmaması durumunda dünyanın gözü önünde çocuk ölümlerinin devam edeceğini belirtti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA'ya ait okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 kişi hayatını kaybetti.

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(EMK)

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/haber/gazze-hukumeti-yaklasik-1-5-milyon-kisi-bulasici-hastaliklara-yakalandi-296302
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/haber/israil-multeci-kampindaki-bm-okulunu-vurdu-296204
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/haber/hrw-israil-lubnanda-17-bolgede-beyaz-fosfor-kullandi-296192
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/haber/filistinli-bakandan-uluslararasi-topluma-refah-cagrisi-295926
İsrail Refah’ta yerinden edilenlerin çadırlarına saldırdı
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/haber/israil-refahta-yerinden-edilenlerin-cadirlarina-saldirdi-295888
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/haber/almanya-basbakani-scholz-israil-uluslararasi-hukuka-saygi-gostermeli-295881
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