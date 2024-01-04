UNICEF: Gazze'de çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de çok sayıda çocuğun ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda açlık tehlikesinin arttığına dikkati çekti ve yüz binlerce çocuğun yakın zamanda çok ciddi beslenme eksikliği çekebileceğini vurguladı.

Russell, "Zaman daralıyor. Birçok çocuk halihazırda ağır akut gıdasızlıkla karşı karşıya" dedi.

7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü. (AÖ)