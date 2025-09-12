ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 12 Eylül 2025 15:35
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2025 15:45
2 dk Okuma

UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı düşük kilolu çocuk sayısını geçti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde obez çocuk sayısının ilk kez düşük kilolu çocuk sayısını geçtiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
UNICEF: Dünyada obez çocuk sayısı düşük kilolu çocuk sayısını geçti
Fotoğraf: Canva

UNICEF'in 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayandırdığı raporunu açıkladı. Okul çağındaki her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkilendiği ortaya konuldu.

Obezite oranı 9,4'e yükseldi

Çocuklarda obezite oranı, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç dünyanın tüm bölgelerinde düşük kilolu olma oranını geçti.

Obeziteden etkilenen 188 milyon çocuk, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi.

Raporda; şeker, rafine nişasta, tuz, sağlıksız yağlar ve katkı maddeleri oranı yüksek aşırı işlenmiş gıdaların ve fast food yiyeceklerin, çocukların beslenme alışkanlıklarını kişisel tercihlerden ziyade sağlıksız gıda çevreleri aracılığıyla şekillendirdiği uyarısında bulunuyor. Bu ürünler hem mağazalarda hem okullarda yaygınken, dijital pazarlama da gıda ve içecek sektörünün genç kitlelere güçlü bir şekilde ulaşmasına imkân sağlıyor.

Rapordan hükümetlere çağrı

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini etkileyebilen bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini aldığına dikkati çekti.

Raporda ayrıca, hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına, çocukların besleyici gıdalara erişiminin sağlanması için önlem alınması çağrısı yapıldı.

(NÖ)

sağlık çocuk obez unicef
