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YT: Yayın Tarihi: 30.10.2026 16:00 30 Ekim 2026 16:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.10.2026 16:22 30 Ekim 2026 16:22
Okuma Okuma:  3 dakika

UNHCR: Yemen’de çatışmalar 280 binden fazla kişiyi yerinden etti

UNHCR Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen’de on binlerce mülteci ve sığınmacının hayatta kalma mücadelesi verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
UNHCR: Yemen’de çatışmalar 280 binden fazla kişiyi yerinden etti
*BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Matthew Saltmarsh. (Kaynak: UN Photo)
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Matthew Saltmarsh, Yemen’de devam eden çatışmaların 280 binden fazla kişiyi yerinden ettiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Saltmarsh, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında Yemen’deki insani duruma ilişkin bilgi verdi.

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Saltmarsh’a göre, çatışmalar nedeniyle yerinden edilen çok sayıda kişi, güvenlik koşulları nedeniyle hayat kurtarıcı insani yardımlara erişemiyor.

Saltmarsh, Yemen’de on binlerce mülteci ve sığınmacının hayatta kalma mücadelesi verdiğine değinerek, “Artan güvensizlik, ekonomik çöküş, tükenen kaynaklar ve insani yardıma erişim konusundaki ciddi kısıtlamaların, on binlerce insanı gidecek hiçbir yeri olmayan bir duruma sürüklediğini” söyledi.

Yerinden edilenler yardım noktalarına ulaşamıyor

Yardımların ciddi şekilde kısıtlandığına değinen Saltmarsh, erişim imkanı bulduklarında yardımları ulaştırdıklarını ancak bunun oldukça güç bir süreç olduğunu kaydetti.

Saltmarsh, “Yerinden edilmiş pek çok insanın, bizim yardım malzemelerimizin bulunduğu noktalara ulaşamadığına dair haberler alıyoruz. Çoğu durumda ise bizim onlara ulaşmamız aşırı tehlikeli hale geliyor” dedi.

Yemen’deki insani ihtiyaçları karşılamak için mevcut kaynakların yetersiz kaldığına değinen Saltmarsh, Yemen için yaptıkları yardım çağrısının yalnızca yüzde 19 oranında finanse edilebilmiş durumda olduğunu vurguladı.

Yemen’de neler oluyor?

2014’te başlayan iç savaş, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 2015’te askeri müdahalede bulunmasıyla bölgesel bir çatışmaya dönüştü.

İran’ın desteklediği Ensarullah Hareketi (Husiler), başkent Sana dahil ülkenin kuzeybatısındaki geniş bölgeleri kontrol ediyor. Suudi Arabistan’ın desteklediği Başkanlık Konseyi yönetimi ise ülkenin güneyinde ve doğusunda etkili.

Birleşmiş Milletler’in (BM) arabuluculuğuyla Nisan 2022’de başlayan ateşkes, geniş çaplı çatışmaları önemli ölçüde azalttı. Ancak ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla başlayan bölgesel savaş, Yemen’deki gerilimi yeniden artırdı. Ensarullah güçleri mart sonunda İsrail’e saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının aksaması da Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’nın stratejik önemini artırdı.

Suudi Arabistan, 2026’da Yemen’e yönelik hava saldırılarını yeniden başlattı. Riyad yönetimi ocak ayında BAE Güney Geçiş Konseyi’ne bağlı güçleri, sonraki aylarda ise Ensarullah’ın kontrolündeki bölgeleri hedef aldı.

Eylül ve ekim aylarında çatışmalar yoğunlaştı. Ensarullah güçleri Kızıldeniz kıyısında ilerlerken, Suudi Arabistan’ın hava desteği sağladığı Aden yönetimine bağlı birlikler karşı saldırılar düzenledi. Ensarullah da Suudi Arabistan’daki askeri tesislere, enerji altyapısına ve havalimanlarına füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 9 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu değerlendirmede Yemen’in yeniden geniş çaplı savaşa sürüklendiği uyarısında bulundu.

BM verilerine göre Yemen’de 22,3 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Yaklaşık 18,3 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor, 5,2 milyon kişi ise ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Beş yaşından küçük 2,2 milyon çocuk da akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya.

*Avrupa Komisyonu’nun 23 Ekim 2026 tarihli haritası, Yemen’de çatışmalar nedeniyle yerinden edilen kişilerin bölgelere göre dağılımını ve Avrupa Birliği’nin insani yardım faaliyetlerini gösteriyor. Haritaya göre yerinden edilme özellikle ülkenin güney ve batı bölgelerinde yoğunlaşıyor. (Görsel: Avrupa Komisyonu / ERCC-DG ECHO)

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Yemen yemen iç savaşı yerinden edilme UNHCR BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
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