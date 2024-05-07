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Yayın Tarihi: 7 Mayıs 2024 11:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Mayıs 2024 11:18
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UNESCO 'basın özgürlüğü' konulu akademik konferans düzenledi

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü kapsamında yapılan konferansta, IPS İletişim Vakfı/bianet’ten Ege Öztokat ve Sinem Aydınlı “Dezenformasyon yasası yeni sansür yasası mı?: Türkiye’de Basın Özgürlüğü” başlıklı çevrimiçi sunum yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
UNESCO 'basın özgürlüğü' konulu akademik konferans düzenledi

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinlikleri kapsamında “Gazetecilik Açısından Güvensiz Ortamda Basın Özgürlüğünün Korunması” başlıklı akademik bir konferans düzenledi.

Konferans, 4 Mayıs Cumartesi günü Şili saatiyle 09.00-20.00 Pontificia Universidad Católica de Chile İletişim Fakültesi’nde ve Universidad de Chile Casa’da gerçekleşti.

Hibrit formatta gerçekleşen konferansta IPS İletişim Vakfı Fon Geliştiricisi Ege Öztokat ve Atölye BİA Araştırma Koordinatörü Sinem Aydınlı, “Dezenformasyon yasası yeni sansür yasası mı?: Türkiye’de Basın Özgürlüğü” başlıklı çevrimiçi bir sunum yaptılar.

Türkiye’nin genel olarak basın özgürlüğünün çerçevelendiği sunumda, Ekim 2022’de yürürlüğe giren “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” (kamuoyunda bilinen adıyla ‘dezenformasyon yasası’) ya da iktidara muhalif çevreler tarafından “sansür yasası” olarak tanımlanan yasanın ifade özgürlüğüne yönelik müdahalelere bir yenisi olarak eklendiğine değinildi ve bianet.org’un derlediği veriler sunuldu.

Aynı panelde, çevrimiçi nefret söylemi ve mülteci ve göçmenlerin karşılaştığı saldırılar (Norveç örneği); dijital güvenlik için gazetecilerin korunma yöntemleri (Amerika örneği); sürgündeki gazetecilerin yaşadığı sorunlar (Türkiye ve Suriye örnekleri) konuşuldu.

Programda gazeteciler, akademisyenler, medya uzmanları yer aldı ve genel olarak basın özgürlüğüne ilişkin birçok konuya değinildi.

Programın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

(VC)

UNESCO dünya basın özgürlüğü günü sinem aydınlı ege öztokat IPS İletişim Vakfı/bianet Basın Özgürlüğü
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