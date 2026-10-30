Ünal Erkan öldü, Cumartesi Anneleri 80’leri ve 90’ları hatırlattı

Eski Devlet Bakanı, Emniyet Genel Müdürü ve Olağanüstü Hal (OHAL) Bölge Valisi Ünal Erkan, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Ankara’da tedavi gören Erkan’ın ölümünün ardından Cumartesi Anneleri sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Erkan’ın geçmişte üstlendiği görevlere dikkat çeken Cumartesi Anneleri’nin X paylaşımı şöyle:

“Eski Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, OHAL Bölge Valisi ve Devlet Bakanı Ünal Erkan hayatını kaybetmiş. 1980’lerin ve 1990’ların gözaltında kayıplar, işkenceler ve faili meçhul siyasi cinayetlerle hafızalara kazınan karanlık döneminin devlet içindeki aktörlerinden biriydi. Ünal Erkan’ı iyi bilmezdik.”

Mehmet Ağar'dan mesaj

Hürriyet gazetesinde başsağlığı ilanı veren Mehmet Ağar, Ünal Erkan'dan "değerli" diye bahsetti.

Erkan'a ve ailesine başsağlığı dileyen Ağar, Erkan için "Gerek mülki idarede gerek emniyet teşkilatımızda vatan ve millet sevgisiyle ülkemiz ve milletimiz için hayati önemde ve hayırla yad edilecek hizmetlerin sahibi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ankara’da tören düzenlendi

Ünal Erkan için Emniyet Genel Müdürlüğü’nde resmi tören düzenlendi. Törene Erkan’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve emniyet personeli katıldı.

Saygı duruşunun ardından Erkan’ın öz geçmişi okundu. Cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Faili meçhul cinayetlerin yaşandığı dönemin yöneticisiydi Ünal Erkan, 1980'de Ankara Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Eylül askeri darbesinin ardından Ankara Emniyeti'nde gözaltına alınan kişilere yönelik işkence iddiaları nedeniyle 2013'te yürütülen soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Erkan, ifadesinde işkencelerden haberdar olmadığını savundu. 1992'de OHAL Bölge Valiliği görevine getirilen Erkan, Kasım 1995'e kadar bu görevde kaldı. Bu dönem Kürt illerinde köy yakma ve boşaltmaların, zorla kaybetmelerin, yargısız infazların ve işkencelerin yoğunlaştığı yıllardı. Erkan'ın görev döneminde, 21 Şubat 1994'te Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Yolçatı köyünde askerlerce gözaltına alınan Abdülkadir Kurt işkence sonucu öldürüldü, Mehmet Meşe'den ise bir daha haber alınamadı. Kayıp yakınları, dönemin OHAL Valisi Ünal Erkan'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin yargılanmasını talep etti. Erkan, 1992'de öldürülen gazeteci-yazar Musa Anter cinayetiyle ilgili JİTEM ana davasında da 2019'da tanık olarak dinlendi. Duruşmada JİTEM'e ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermedi.

(EMK)