UN Women: Kadın gazetecilerin ve aktivistlerin üçte ikisi çevrim içi şiddet görüyor

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) yayımladığı yeni rapor, kadın gazetecilere, hak savunucularına ve aktivistlere yönelik çevrim içi şiddetin küresel ölçekte alarm verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Salı günü kamuoyuna açıklanan çalışma, katılımcıların üçte ikisinden fazlasının dijital şiddet gördüğünü yüzde 40’ından fazlasının ise çevrim içi tehditlerin gerçek hayatta fiziksel saldırılara dönüştüğünü bildiriyor.

“Tipping Point” (Kırılma Noktası) başlıklı rapor, sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ve yapay zekâ araçlarının hızla gelişmesinin, kadınlara yönelik dijital şiddeti daha görünür ve yaygın hâle getirdiğine işaret ediyor. 119 ülkeden 6.900’ü aşkın gazeteci, hak savunucusu ve aktivistin deneyimlerine dayanan araştırma, dijital alanın kadınlar için giderek daha güvensiz bir yer hâline geldiğini vurguluyor.

UN Women raporunda şu bilgi yer aldı:

“Kadınlara yönelik çevrim içi şiddet, hızla büyüyen küresel bir kriz hâline geldi. Ekranda başlayan saldırılar, kısa sürede taciz, gözdağı ve hatta fiziksel şiddet riskine dönüşebiliyor.”

Çalışma ayrıca, Birleşmiş Milletler’in kültür ve eğitim kurumu UNESCO’nun 2021 yılında aynı tehdide dikkat çeken raporunun ardından, dijital şiddetin kapsamının daha da genişlediğini gösteriyor.

UN Women, bulguların kadın haklarını, ifade özgürlüğünü ve demokratik katılımı doğrudan tehdit ettiğini belirterek hükümetlere, teknoloji şirketlerine ve medya kuruluşlarına acil eylem çağrısında bulunuyor.

