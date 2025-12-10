ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
Yayın Tarihi: 10 Aralık 2025 15:01
 ~ Son Güncelleme: 10 Aralık 2025 15:04
2 dk Okuma

UN Women: Kadın gazetecilerin ve aktivistlerin üçte ikisi çevrim içi şiddet görüyor

UN Women, bulguların kadın haklarını, ifade özgürlüğünü ve demokratik katılımı doğrudan tehdit ettiğini belirterek hükümetlere, teknoloji şirketlerine ve medya kuruluşlarına acil eylem çağrısında bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
UN Women: Kadın gazetecilerin ve aktivistlerin üçte ikisi çevrim içi şiddet görüyor
Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) yayımladığı yeni rapor, kadın gazetecilere, hak savunucularına ve aktivistlere yönelik çevrim içi şiddetin küresel ölçekte alarm verici boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Salı günü kamuoyuna açıklanan çalışma, katılımcıların üçte ikisinden fazlasının dijital şiddet gördüğünü yüzde 40’ından fazlasının ise çevrim içi tehditlerin gerçek hayatta fiziksel saldırılara dönüştüğünü bildiriyor.

“Tipping Point” (Kırılma Noktası) başlıklı rapor, sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ve yapay zekâ araçlarının hızla gelişmesinin, kadınlara yönelik dijital şiddeti daha görünür ve yaygın hâle getirdiğine işaret ediyor. 119 ülkeden 6.900’ü aşkın gazeteci, hak savunucusu ve aktivistin deneyimlerine dayanan araştırma, dijital alanın kadınlar için giderek daha güvensiz bir yer hâline geldiğini vurguluyor.

UN Women raporunda şu bilgi yer aldı:

“Kadınlara yönelik çevrim içi şiddet, hızla büyüyen küresel bir kriz hâline geldi. Ekranda başlayan saldırılar, kısa sürede taciz, gözdağı ve hatta fiziksel şiddet riskine dönüşebiliyor.”

Çalışma ayrıca, Birleşmiş Milletler’in kültür ve eğitim kurumu UNESCO’nun 2021 yılında aynı tehdide dikkat çeken raporunun ardından, dijital şiddetin kapsamının daha da genişlediğini gösteriyor.

UN Women, bulguların kadın haklarını, ifade özgürlüğünü ve demokratik katılımı doğrudan tehdit ettiğini belirterek hükümetlere, teknoloji şirketlerine ve medya kuruluşlarına acil eylem çağrısında bulunuyor.

KONDA’nın verileri ile erkek şiddeti: Peki komşular nerede?
KONDA’nın verileri ile erkek şiddeti: Peki komşular nerede?
29 Kasım 2025

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi.

Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
un women erkek şiddeti dijital aktivizm dijital şiddet
ilgili haberler
ÇÖZÜM: FARKINDALIK YARATMAK
Dijital Şiddet 101: Mağdur da olabilirsiniz fail de!
12 Haziran 2021
/haber/dijital-siddet-101-magdur-da-olabilirsiniz-fail-de-245583
DİJİTAL ŞİDDET YAZI DİZİSİ -3
Kadınlar, dijital şiddetle nasıl mücadele edebilir?
24 Şubat 2021
/haber/kadinlar-dijital-siddetle-nasil-mucadele-edebilir-239820
KADINA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDET ARTTI
"Toplumsal cinsiyet algısı, dijital şiddeti de besliyor"
23 Şubat 2021
/haber/toplumsal-cinsiyet-algisi-dijital-siddeti-de-besliyor-239739
TBİD’den 'Dijital Şiddet ile Mücadele Projesi'
1 Şubat 2021
/haber/tbid-den-dijital-siddet-ile-mucadele-projesi-238517
BM RAPORU
Kadın gazeteciler dijital şiddetin hedefinde
21 Aralık 2020
/haber/kadin-gazeteciler-dijital-siddetin-hedefinde-236323
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ÇÖZÜM: FARKINDALIK YARATMAK
Dijital Şiddet 101: Mağdur da olabilirsiniz fail de!
12 Haziran 2021
/haber/dijital-siddet-101-magdur-da-olabilirsiniz-fail-de-245583
DİJİTAL ŞİDDET YAZI DİZİSİ -3
Kadınlar, dijital şiddetle nasıl mücadele edebilir?
24 Şubat 2021
/haber/kadinlar-dijital-siddetle-nasil-mucadele-edebilir-239820
KADINA YÖNELİK DİJİTAL ŞİDDET ARTTI
"Toplumsal cinsiyet algısı, dijital şiddeti de besliyor"
23 Şubat 2021
/haber/toplumsal-cinsiyet-algisi-dijital-siddeti-de-besliyor-239739
TBİD’den 'Dijital Şiddet ile Mücadele Projesi'
1 Şubat 2021
/haber/tbid-den-dijital-siddet-ile-mucadele-projesi-238517
BM RAPORU
Kadın gazeteciler dijital şiddetin hedefinde
21 Aralık 2020
/haber/kadin-gazeteciler-dijital-siddetin-hedefinde-236323
Sayfa Başına Git