UN Women: 1,5 milyar kadın ve kız çocuğu iklim krizinin en yoğun yaşandığı bölgelerde

*UN Women, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında yayımladığı "İklim Krizi Çağında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" başlıklı bilgi notunda, dünya genelinde her üç kadın ve kız çocuğundan birinden fazlasının, yani en az 1,5 milyar kişinin iklim tehlikelerine yüksek düzeyde maruz kalan bölgelerde yaşadığını bildirdi.

*Rapora göre en kötü senaryoda 2050'ye kadar 141 milyona kadar kadın ve kız çocuğu aşırı yoksulluğa sürüklenebilir, sıcaklıktaki her 1 derecelik artış kadınların gelirinde erkeklere göre yüzde 34 daha fazla kayıpla ilişkili, uzun süreli kuraklık ise cinsel şiddet riskinde yüzde 21 artışla bağlantılı.

*Hükümetlerin yüzde 73'ü bu riskleri kabul ediyor, ancak yalnızca üçte birinden biraz fazlası kapsamlı biçimde ele alıyor. İklim finansmanı yetersiz kalırken, doğru yatırımlarla kadınlar yeşil işlerin yüzde 66'sında yer alabilir ve 2035'e kadar 68 milyon ek istihdam yaratılabilir.

*İcra Direktörü Sima Bahous, kadınların eşit haklara, kaynaklara ve liderlik olanaklarına sahip olması gerektiğini vurguladı. Kurum, hükümetlerden toplumsal cinsiyet eşitliğini iklim politikalarının merkezine almalarını ve yeni Belém Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı'nı eksiksiz uygulamalarını istedi.