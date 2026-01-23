“Umut ve Özgürlük” mitingi ertelendi

25 Ocak’ta Diyarbakır'da İstasyon Meydanı’nda “Önderliğin özgürlüğü Rojava’nın özgürlüğüdür” sloganıyla yapılması planlanan mitinge ilişkin Demokratik Kurumlar Platformu'ndan bir açıklama geldi.

İlham Ahmed: Diyaloğun yeniden başlatılmasını istiyoruz

"Özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Diyarbakır İl binasında yapılan açıklamayı platform adına DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin okudu.

Şahin, mitingin ertelendiğini “Kış koşullarının ağırlaşması nedeniyle 4 Ocak olarak belirlenen miting tarihi 25 Ocak’a ertelenmiştir. Ancak mitingin genel katılımlı olması, hava koşullarının olumsuzluğu, dış illerden gelecek halkımızın ve mitinge katılacak Amed halkının güvenliği göz önünde bulundurularak; halkımızın tüm kararlılığına rağmen mitingin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." sözleriyle duyurdu.

Şahin, açıklamayı "Bugünden itibaren tüm il, ilçe ve mahallelerde Rojava ile dayanışmayı büyütecek; halkımızın yanında olarak özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Hem Rojava’ya yönelik saldırılara karşı hem de Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.” şeklinde sonlandırdı.

(NÖ)