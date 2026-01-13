‘Umut ve Özgürlük’ mitingi 25 Ocak’ta yapılacak

Olumsuz hava koşulları gerekçesiyle ertelenen “Öcalan’a Özgürlük” mitinginin 25 Ocak’ta yapılacağı duyuruldu.

İlk olarak 4 Ocak’ta düzenlenmesi planlanan miting, Demokratik Kurumlar Platformu tarafından yapılan açıklamayla ertelenmişti. Platform, İmralı Cezaevi’nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle düzenlenecek mitingin yeni tarihinin 25 Ocak olduğunu açıkladı.

Mitinge ilişkin detaylar, Diyarbakır’daki ÇandAmed Kongre Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Mezopotamya Ajansı’nın (MA) aktardığına göre toplantıda konuşan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, 4 Ocak için yürütülen çalışmaların halkın temel talebini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Şahin, “Halkın talebi Sayın Öcalan’ın fiziki özgürlüğünün bir an önce sağlanmasıdır. Ertelenen ‘Umut ve Özgürlük’ mitingimizi 25 Ocak’ta gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı mitingimize davet ediyoruz” dedi.

“Umut ve Özgürlük” adıyla düzenlenecek mitingin, 25 Ocak Pazar günü saat 13.00’te başlayacak.

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, mitingi ilk olarak 17 Aralık’ta Diyarbakır Sur’da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyurmuştu. Toplantıya DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ile çok sayıda milletvekili ve belediye eş başkanı katılmıştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, DEM Parti’nin 4 Ocak’ta düzenlemeyi planladığı mitinge ilişkin olarak “Kanaatimce mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

1 Ocak’ta yapılan açıklamada mitingin, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği kamuoyuna duyurulmuştu.

