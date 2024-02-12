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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2024 13:43
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2024 14:41
3 dk Okuma

Umut Vakfı Silahlı Şiddet Haritası: İstanbul ilk, Erzincan son sırada

2023 yılında silahlı şiddet olaylarının en çok yaşandığı ilk 11 il sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum oldu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Umut Vakfı Silahlı Şiddet Haritası: İstanbul ilk, Erzincan son sırada
İnfografik: Umut Vakfı

Umut Vakfı’nın 2014 yılından itibaren yayımladığı “Türkiye Silahlı Şiddet Haritası” raporunu açıkladı.

2014 yılından bugüne geçen 10 yılda; toplam 34 bin 197 silahlı şiddet olayı yaşandı. 10 yılda meydana gelen 34 bin 197 silahlı şiddet olayında toplam 21 bin 434 kişi öldü, bazıları ağır 31 bin 207 kişi de yaralandı.

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2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il ise sırasıyla; İstanbul, Samsun, Adana, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır ve Çorum oldu.

Bölgelere göre şiddet vakaları

2023 yılında meydana gelen 3 bin 773 olayın; yüzde 29.23’ü yani bin 103’ü Marmara Bölgesi’nde, yüzde 14.71’i yani 555’i Karadeniz Bölgesi’nde, yüzde 14.44’ünü kapsayan 545’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 473 olayı kapsayan yüzde 12.54’ü Ege Bölgesi’nde, 464 olayı kapsayan yüzde12.30’u İç Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 11’ini kapsayan 415’i Akdeniz ve yüzde 5.78’i yani 218’i de Doğu Anadolu Bölgesindeydi.

Bu yılın en sakin sayılabilecek şehri bir olayla Erzincan olarak dikkat çekiyor.

Bazı şehirlerde yüzde 400’lere varan ciddi silahlı şiddet olaylarında artışlar yaşanırken bazı illerde de bir önceki yıla göre yüzde 30’lar, 40’lar, 50’ler hatta yüzde 70’ler düzeyinde düşüşler yaşanması dikkat çekiyor.

Sadece bir olayın basına yansıdığı Erzincan’da ise düşüş yüzde 92 olarak rakamlara yansıyor.

Ayrıca geride bıraktığımız yılın şiddet olaylarının birisinde anahtarlık tipi suikast silahı kullanılması dikkat çekti.

Yani silahlara bir tık uzaklıktaki şiddete meyilli insanlar, internetten suikast silahları da dahil her tür silahı edinebiliyorlar.

2023 yılının ilk haftasının içerisinde yaşanan anahtarlık tabancalı cinayet İstanbul Cihangir’de yaşanmıştı. Köpeğini gezdirmeye çıkan Abdürrahim G., sokakta husumetlisi Mustafa G. ile karşılaştı. Köpeğini arkadaşına teslim etmiş, cebinden çıkardığı anahtarlık şeklinde suikast tabancasıyla (belli ki önceden planlamış) hasmına iki el ateş etmişti. Göğsünden vurulan Mustafa G.'nin karaciğerine saplanan mermi ameliyatla çıkarılırken kısa sürede yakalanan saldırgan, Mustafa G'yi oğlunun vurulmasından sorumlu tuttuğu için vurduğuna yönelik ifade vermişti.

Her kentte silahlı şiddet yaşanıyor… Hatta eskiden sakin denilen şehirlerde bile olaylar yaşanıyor ve her geçen yıl artıyor. Bu yılın en sakin sayılabilecek şehri bir olayla Erzincan olarak dikkat çekiyor.

Bazı şehirlerde yüzde 400’lere varan ciddi silahlı şiddet olaylarında artışlar yaşanırken bazı illerde de bir önceki yıla göre yüzde 30’lar, 40’lar, 50’ler hatta yüzde 70’ler düzeyinde düşüşler yaşanması memnuniyetle dikkat çekiyor. Sadece bir olayın basına yansıdığı Erzincan’da ise düşüş yüzde 92 olarak rakamlara yansıyor.

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2023 yılında olayların en çok yaşandığı ilk 11 il

İller bazında bakıldığında ise 2023 yılında en çok şiddet olayının yaşandığı ilk 11 il şöyle:

1. İstanbul    505 olay

(321 ölü, 498 yaralı)        

2. Samsun    188 olay

(74 ölü, 200 yaralı)

3. Adana       171 olay

(158 ölü, 134 yaralı)

4. İzmir          164 olay

(140 ölü, 140 yaralı)        

5. Kocaeli      164 olay

(80 ölü, 144 yaralı)

6. Sakarya    144 olay

(39 ölü, 135 yaralı)

7. Bursa        135 olay

(72 ölü, 107 yaralı)

8. Şanlıurfa  120 olay

(71 ölü, 193 yaralı)

9. Ankara     117 olay

(102 ölü, 96 yaralı)

10. Diyarbakır         107 olay

(69 ölü, 185 yaralı)

11. Çorum    107 olay

(28 ölü, 112 yaralı)

(EMK)

şiddet Umut Vakfı şiddet araştırması
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