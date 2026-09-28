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YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 12:44 28 Eylül 2026 12:44
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 12:52 28 Eylül 2026 12:52
Okuma Okuma:  2 dakika

Umut Vakfı: Silaha erişimin denetimi ertelenemez bir ihtiyaç

Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bireysel silahlanmanın yol açtığı şiddete dikkat çekerek silaha erişimin etkin biçimde denetlenmesi ve şiddeti önleyici politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Umut Vakfı: Silaha erişimin denetimi ertelenemez bir ihtiyaç
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Vakıf Başkanı Özben Önal imzasıyla yayımlanan açıklamada, 28 Eylül’ün yalnızca bir farkındalık günü değil, silahlı şiddet nedeniyle yaşamını yitirenleri hatırlama ve yeni kayıpların önüne geçmek için sorumluluk alma günü olduğu vurgulandı.

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“12 yıldır tablo değişmiyor”

Umut Vakfı’nın 2025 yılı Şiddet Haritası verilerine yer verilen açıklamada, son 12 yılda şiddet olaylarının yapısında önemli bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi. Buna göre 2025 yılında meydana gelen olayların yüzde 82’sinde silah kullanıldı. Cinayetlerin yüzde 11’i İstanbul’da gerçekleşirken, kentteki olayların yüzde 70’inde silah kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca son 12 yılda kayıtlara geçen her üç olaydan yaklaşık ikisinin cinayetle sonuçlandığı, 2025 yılında da olayların yaklaşık üçte ikisinin cinayetle sonuçlandığı ifade edildi.

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“Yalnızca tabloyu ortaya koymak yetmez”

Vakıf, mevcut verilerin bireysel silahlanmanın ve silahlı şiddetin toplumsal boyutunu ortaya koyduğunu belirterek, yalnızca istatistik üretmenin yeterli olmadığını vurguladı.

Açıklamada, “Silaha erişimin etkin biçimde denetlenmesi, caydırıcı hukuki düzenlemelerin uygulanması ve şiddeti ortaya çıkmadan önlemeye yönelik politikaların hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaçtır” denildi.

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Yetkililere çağrı

Umut Vakfı, başta kanun koyucular olmak üzere tüm yetkili kurumlara seslenerek bireysel silahlanmayı azaltacak, denetimi güçlendirecek ve şiddeti önleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi. Açıklamada mevcut kuralların da etkin ve kararlı biçimde uygulanması gerektiği belirtildi.

“Kaybettiklerimizin isimleri istatistik değildir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada, silahlı şiddet nedeniyle yaşamını yitiren her kişinin yarım kalmış bir hikâye ve geride kalan bir aile anlamına geldiği vurgulandı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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