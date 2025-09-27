Umut Vakfı: Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü bu yıl yapılmayacak

Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye’de artan bireysel silahlanmaya ve şiddet olaylarına dikkat çekti. 1993 yılından bu yana bireysel silahsızlanma ve şiddetin önlenmesi için çalışmalar yürüten vakıf, bu yıl da kurucusu Nazire Dedeman’ın çabalarını anarak topluma “barış ve adalet” çağrısı yaptı.

Vakıf Başkanı Özben Önal, şöyle dedi:

“Bireysel silahlanma, toplumun en derin yaralarından biridir. Bugün ülkemizin dört bir yanında yaşanan şiddet olayları, sadece can kaybına yol açmıyor; toplumsal huzurumuzu ve geleceğe dair inancımızı da tehdit ediyor. Silahsız bir toplum mümkündür. Sessizliğimizle bu vahim tabloya itiraz ediyor, umudumuzla direniyoruz.”

Türkiye’de şiddet bilançosu ağırlaşıyor

Vakıf verilerine göre 20 Eylül 2025’e kadar ülke genelinde yaşanan 2 bin 414 olayda 1.578 kişi hayatını kaybetti, 2.225 kişi yaralandı.

Bu olayların 432’sinde bıçak ve kesici alet, 1982’sinde ise tabanca, uzun namlulu tüfek ve diğer ateşli silahlar kullanıldı.

Umut Vakfı açıklamasında, bireysel silahlanmanın toplumsal güvenliği zedelediğini, yurttaşların demokratik hukuk devletine olan inancını sarstığını ve özellikle çocukların geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.

“Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” bu yıl yapılmayacak

Vakıf, her yıl Bireysel Silahsızlanma Günü’nde düzenlenen “Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü” etkinliğini bu yıl gerçekleştirmeme kararı aldıklarını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, toplumun içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılar ile artan şiddet ortamının yol açtığı derin yas gösterildi.

“Sessizliğimizle protesto ediyoruz, sessizliğimizle acıyı paylaşıyoruz, sessizliğimizle barış ve adalet dolu bir geleceği talep ediyoruz” denilen açıklamada, bireysel silahlanmanın mutlaka önlenmesi gerektiği vurgulandı.

Sessiz Ayakkabıların Yürüyüşü, 2015 yılında da yapılmamıştı.

(EMK)