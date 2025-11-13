ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Kasım 2025 11:31
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2025 12:00
2 dk Okuma

“Umut, Utanç ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” kongresi Ankara’da gerçekleşecek

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen 9. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, insan onurunu merkeze alan yaklaşımıyla güçlenmeyi desteklemeyi ve yapısal eşitsizliklerle mücadeleye katkı sunmayı hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Umut, Utanç ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” kongresi Ankara’da gerçekleşecek

9. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, “Umut, Utanç Ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” başlığı altında ile 15 - 16 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede bireysel, toplumsal ve yapısal etkiler disiplinlerarası bir bakışla ele alınacak.

Kongrenin açılış konuşmalarını SHUDER Genel Başkanı-Kongre Eş Başkanı İrem Coşansu Yalazan, H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Kongre Eş Başkanı Özlem Cankurtaran, IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu) Avrupa Bölgesi Başkanı Ruth Allen gerçekleştirecek.

Sosyal Hizmetler uygulayıcıları, araştırmacılar, akademisyenler ve bu alanda emek verenler,

  • Sosyal hizmetlerde çaresizlik, utanç ve umut kavramlarının yeri
  • Uygulayıcılar, hizmet alanlar ve uygulama açısından çaresizlik, utanç ve umut sarmalı
  • Marjinalleştirilen gruplar ve sosyal hizmetler
  • Yapısal eşitsizlikler bağlamında sosyal politikalar ve sosyal hizmetler
  • Toplumsal dayanışma ve umut inşası
  • Güçlendirme ve sosyal adalet odaklı yenilikçi yaklaşımlar
  • Travma, şiddet, damgalanma ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal hizmetler temalarını tartışmaya açacak.
“Suç öğrenilen bir davranıştır, çocuklar bunu çevreden öğrenirler”
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR
“Suç öğrenilen bir davranıştır, çocuklar bunu çevreden öğrenirler”
12 Kasım 2025

Kongre aynı zamanda sosyal hizmetlerin umut, utanç ve çaresizlik üçgeninde giderek daha karmaşık bir hâl aldığı günümüzde, eleştirel tartışmalara, yenilikçi uygulamalara ve araştırma temelli değerlendirmelere olanak sağlayacak.

Bildiri Gönderim Tarihleri: 1 Eylül 2025– 1 Ekim 2025

Bildiri Gönderim Adresi: [email protected]

Kongrenin detaylarına ve programına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
shuder sosyal hizmetler uzmanı sosyal hizmetler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git