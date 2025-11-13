“Umut, Utanç ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” kongresi Ankara’da gerçekleşecek

9. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, “Umut, Utanç Ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” başlığı altında ile 15 - 16 Kasım tarihleri arasında Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kongrede bireysel, toplumsal ve yapısal etkiler disiplinlerarası bir bakışla ele alınacak.

Kongrenin açılış konuşmalarını SHUDER Genel Başkanı-Kongre Eş Başkanı İrem Coşansu Yalazan, H.Ü. İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Kongre Eş Başkanı Özlem Cankurtaran, IFSW (Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu) Avrupa Bölgesi Başkanı Ruth Allen gerçekleştirecek.

Sosyal Hizmetler uygulayıcıları, araştırmacılar, akademisyenler ve bu alanda emek verenler,

Sosyal hizmetlerde çaresizlik, utanç ve umut kavramlarının yeri

Uygulayıcılar, hizmet alanlar ve uygulama açısından çaresizlik, utanç ve umut sarmalı

Marjinalleştirilen gruplar ve sosyal hizmetler

Yapısal eşitsizlikler bağlamında sosyal politikalar ve sosyal hizmetler

Toplumsal dayanışma ve umut inşası

Güçlendirme ve sosyal adalet odaklı yenilikçi yaklaşımlar

Travma, şiddet, damgalanma ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal hizmetler temalarını tartışmaya açacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR “Suç öğrenilen bir davranıştır, çocuklar bunu çevreden öğrenirler”

Kongre aynı zamanda sosyal hizmetlerin umut, utanç ve çaresizlik üçgeninde giderek daha karmaşık bir hâl aldığı günümüzde, eleştirel tartışmalara, yenilikçi uygulamalara ve araştırma temelli değerlendirmelere olanak sağlayacak.

Bildiri Gönderim Tarihleri: 1 Eylül 2025– 1 Ekim 2025

Bildiri Gönderim Adresi: [email protected]

Kongrenin detaylarına ve programına buradan ulaşabilirsiniz.

(NÖ)