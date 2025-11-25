Umut-Sen'den “Holdingsiz Türkiye” konferansı

Umut-Sen kolektifi, bu yılki konferansını “Holdingsiz Türkiye” şiarıyla 7 Aralık Pazar günü saat 13.00’te Maltepe’deki Türkan Salyan Kültür Merkezi’nde yapacak.

Konferans, yıllardır biriken deneyimi politik bir hedef etrafında toplama ve emekçilerin ortak mücadelesini büyütme amacıyla toplanacak.

Umut-Sen, konferans çağrısında Türkiye’yi dönüştüren oligarşik ağları “holdingci güçler” olarak tanımladı ve bu güçlerin, neoliberal dönemde işçi sınıfını yoksullaştıran, sendikal ve siyasal alanı çürüten başlıca aktörler olduğunu ifade etti.

Devletle hesaplaşmayan sendikal-siyasal çizgilerin düzeni yeniden ürettiğini belirten Umut-Sen “Bu düzen daha fazla devam edemez” dedi.

Konferans, sadece işçileri değil, farklı kesimlerden emekçileri ve yoksullaştırma politikalarına itiraz eden tüm toplumsal grupları bir araya getirmeyi hedefliyor:

Bu tespitlerden hareketle konferansımızda bu yıl işçi hareketini de aşan, sınıfsal düzlemde bilinçli ya da bilinçsiz olarak holdingci güçlere itiraz eden, onlara karşı öfkesini bileyen tüm kesimleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz.

Depremin ne zaman kafasına yıkacağını bilmediği konutlarda yaşayıp, AVM’lerde güneş görmeden 10-12 saat güvencesiz işlerde düşük maaşla çalıştırılmak dışında bir gelecek vaat edilmeyen gençlerimizden sadakadan farksız maaşlarını alırken geçinebilmek için ek iş yapmak zorunda olan emeklilere, sendikasız kalarak ya da sarı sendikalara üye yapılarak iş cinayetlerinde öldürülme tehlikesiyle burun buruna düşük ücretle çalışan işçilerden toprağı, emeği maden ya da gıda sanayi tekellerinin insafına terk edilen köylülere, küçük mülküne acele kamulaştırma zorbalığıyla el konacak ev sahibinden ateş pahası kiralardan ötürü barınamayan evsize bütün halkımızı konferansımıza davet ediyoruz.

Bu yoksullaştırma saldırısının çözümünün ‘Holdingsiz Türkiye’ şiarından geçtiğini göstereceğiz.”

