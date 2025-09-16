'Umut hakkı'nı görüşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne STK’lerden mektup

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Öcalan ile haklarında ağırlaştırılmış müebbet bulunan çok sayıda tutuklunun "umut hakkı" başvurusunu görüşüyor.

Komite, "umut hakkı" gündeminde bugün ikinci kez bir araya gelecek. 15 Eylül2de başlayan görüşmelerin yarın sonra ermesi ve Komiste2nin bir ara karar açıklaması bekleniyor.

Avrupa Konseyi 'Öcalan' dosyasını görüşüyor: Gündem umut hakkı

Komite, görüşmelere devam ederken çok sayıda Kürt sivil toplum kuruluşu Almanya Avrupa Konseyi Büyükelçisi Heike Thiele’ye bir mektup gönderdi.

Kurumlar, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Türkiye’nin Abdullah Öcalan'ın umut hakkı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için acil önlem çağrısında bulundu.

Acil önlem çağrısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Eylül 2024'te Abdullah Öcalan, Hayati Kaytan, Emin Gurban ve Civan Boltan ile ilgili umut hakkının uygulanması için Türkiye’ye bir yıllık süre tanıdığı hatırlattıldı.

Örgütler, bir yıllık sürenin dolmasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen Türkiye'ye Abdullah Öcalan’ın umut hakkı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmesi için acil önlem çağrısında bulundu.

"Avrupa Konseyi'nin desteği çok önemli"

Almanya’nın Avrupa Konseyi Büyükelçisi kanalıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne yollanan mektupta şu vurgular yapıldı:

"Bu yılın Temmuz ayı ortasında PKK, Türk hükümetinden ön koşul talep etmeden, silahsızlanma yolunda tarihi ve sembolik bir adım attı. Bu tek taraflı jest, barışa hazır olduğunun açık bir işaretidir. Sürecin sürdürülebilir olması için, Türkiye’nin de buna karşılık vermesi ve Avrupa Konseyi’nin bu yolu aktif olarak desteklemesi artık çok önemlidir.

"Barış için somut fırsatları engelliyor"

"Bu bağlamda, gerçekçi bir tahliye olasılığı olmayan müebbet hapis cezasının AİHS’nin 3. maddesini, yani umut hakkını ihlal ettiğini teyit eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına dikkat çekmek istiyoruz. Abdullah Öcalan ile ilgili olarak, mahkeme, yeniden inceleme olasılığı olmayan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 3. madde ile bağdaşmadığını tespit etmiştir. Bu karar hâlâ uygulanmamaktadır. Uyumun devam etmemesi, temel insan haklarını zedelemekte ve barış sürecinin yeniden başlatılması için somut fırsatları engellemektedir."

Çağrı STK'ler, Avrupa Konseyi’ndeki karar alıcılara 3 başlıkta çağrı yaptı: Özgürlükten yoksun hayat boyu hapis cezaları için etkili bir gözden geçirme mekanizması oluşturulması da dahil olmak üzere, AİHM’nin ilgili içtihatlarının tam olarak uygulanması için baskı yapın. İmralı’daki tutsakların insan haklarını, aileleri ve avukatlarıyla düzenli görüşme hakkı da dahil olmak üzere, koruyun. Hukukun üstünlüğünü, diyaloğu ve Kürt sorununun barışçıl ve demokratik bir şekilde çözülmesini destekleyen adımları destekleyin.

Sivil toplum örgütleri mektuplarında arka plan bilgisi olarak, umut hakkına ilişkin yasal çerçeveyi, mevcut durumu ve önerilen eylemleri özetleyen bir bilgilendirme broşür de ekte sunarak, ortak çalışma teklifinde bulundu.

Örgütler, son olarak barış sürecini işaretederek "Avrupa Konseyi’nin barış, diyalog, demokrasi ve umut hakkı için net sinyaller vermesi halinde başarıya ulaşabilir" dedi.

İmzacılar arasında KON-MED Eşbaşkanları, Kürt Kadın Barış Bürosu (Kurdisches Frauenbüro für Frieden-CENÎ), Ronahi İnternational (Youth Center for Public Relations), Almanya Kürt İnsan Hakları Merkezi (ZMRK) ve Ezidi kurumları da bulunuyor.

(AB)