Umut Davası: Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecek

Başta Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri olmak üzere 22 faili meçhul olayı kapsayan ‘Umut Davası’nda yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesi ve firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'de bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.

T24'ün Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; duruşmada beyanda bulunan ailenin avukatlarından Turgut Kazan Uğur Mumcu'nun suikaste uğramasından 1996'daki Susurluk Kazası'na kadar cinayetler silsilesi yaşandığını söyledi. Bu dönemin "başkahramanı"nın Mehmet Ağar olduğunu dile getirip, "O dönem soruşturma baştan savma yapıldı. Olay yeri süpürülerek temizlendi. Bir tanık çıktı, kişileri tespit etti. Sonra dosyadan silindi" dedi.

Güldal Mumcu’nun Ağar ile yaptığı bir konuşmayı aktaran Kazan şöyle devam etti:

“Güldal Mumcu, Ağar ile görüşüyor. Mumcu'nun 'önümüze sürekli duvar örülüyor' demesine karşılık, Ağar 'bir tuğlayı çeksek duvar yıkılır' diyor. Ağar neler olduğunu biliyor ama vatan için yapıldığını düşündüğünden dolayı 'tuğlayı çekemem' diyor. Ağar’ın her şeyin başında olduğu Susurluk Raporu'nda da anlaşılıyor. Ayrıca Oğuz Demir'i de kurtarma girişimlerini biliyoruz. Türkiye de olduğu zamanları da biliyoruz. Ama o dönem bir şey yapamadık. Mehmet Ağar'ın dinlenmesi talebini kabul edin, her şeyi öğrenelim."

Davada bir sonraki duruşma 12 Mayıs’ta.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER VE CEZASIZLIK Uğur Mumcu cinayeti: Bazı tuğlalar çekildi ancak kalın duvarlar yıkılmadı

(HA)