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Yayın Tarihi: 16 Ocak 2025 13:10
 ~ Son Güncelleme: 16 Ocak 2025 13:18
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Umut Davası: Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecek

Gazeteci Uğur Mumcu ve diğer aydınların cinayetlerinin ele alındığı Umut Davası'nda mahkeme Mumcu ailesinin taleplerini kabul etti. Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın tanık olarak dinlenmesine ve sanık Oğuz Demir’in Türkiye’de bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Umut Davası: Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecek

Başta Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlalı cinayetleri olmak üzere 22 faili meçhul olayı kapsayan ‘Umut Davası’nda yeni bir gelişme yaşandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesi ve firari sanık Oğuz Demir'in Türkiye'de bulunup bulunmadığının araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.

T24'ün Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; duruşmada beyanda bulunan ailenin avukatlarından Turgut Kazan Uğur Mumcu'nun suikaste uğramasından 1996'daki Susurluk Kazası'na kadar cinayetler silsilesi yaşandığını söyledi. Bu dönemin "başkahramanı"nın Mehmet Ağar olduğunu dile getirip, "O dönem soruşturma baştan savma yapıldı. Olay yeri süpürülerek temizlendi. Bir tanık çıktı, kişileri tespit etti. Sonra dosyadan silindi" dedi.

Güldal Mumcu’nun Ağar ile yaptığı bir konuşmayı aktaran Kazan şöyle devam etti:

“Güldal Mumcu, Ağar ile görüşüyor. Mumcu'nun 'önümüze sürekli duvar örülüyor' demesine karşılık, Ağar 'bir tuğlayı çeksek duvar yıkılır' diyor. Ağar neler olduğunu biliyor ama vatan için yapıldığını düşündüğünden dolayı 'tuğlayı çekemem' diyor. Ağar’ın her şeyin başında olduğu Susurluk Raporu'nda da anlaşılıyor. Ayrıca Oğuz Demir'i de kurtarma girişimlerini biliyoruz. Türkiye de olduğu zamanları da biliyoruz. Ama o dönem bir şey yapamadık. Mehmet Ağar'ın dinlenmesi talebini kabul edin, her şeyi öğrenelim."

Davada bir sonraki duruşma 12 Mayıs’ta.

Uğur Mumcu cinayeti: Bazı tuğlalar çekildi ancak kalın duvarlar yıkılmadı
ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER VE CEZASIZLIK
Uğur Mumcu cinayeti: Bazı tuğlalar çekildi ancak kalın duvarlar yıkılmadı
24 Ocak 2023

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Uğur Mumcu Umut Davası
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