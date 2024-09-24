Ümraniye’de polisi vuran zanlı tutuklandı

İstanbul, Ümraniye’de çıkan çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz’ın ölmüne sebep olan zanlı Y.E.Ç. dün akşam tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 19 yaşındaki Y.E.Ç. dün İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğünden iki kadın polisin kolunda çıkarılan Y.E.Ç. siyah poşete sarılı haldeydi, adliyeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü.

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin "kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Yerlikaya'dan soruşturma iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötü muameleye dair soruşturma açıldığı iddialarının doğru olmadığını söyledi:

“Polis memuru kızımız Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırganın Emniyetten adliyeye götürülme şekliyle ilgili olarak soruşturma açıldığına dair iddialar alçakça bir yalandır. Bu konuda ne İçişleri Bakanlığımızca ne Emniyet Genel Müdürlüğümüzce ne de Valiliğimizce herhangi bir soruşturma açılmamıştır. Bu yalan haberleri yayanlar hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır.”

Ne olmuştu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 22 Eylül’de "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunduğu açıklanan Y.E.Ç., Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmaya çalışıldığı esnada polislerle arasında arbede yaşandı. Y.E.Ç. bir polisin silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş etti. Olayda, iki polis ve şüphelinin annesi P.G. (43) yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görev yapan Şeyda Yılmaz'ın görev esnasında çıkan çatışmada yaralandığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Yerlikaya, çatışmada polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin de yaralandığını belirtti. Zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

(AS)