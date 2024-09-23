Ümraniye’de kadın polisi vuran zanlı, adliyeye “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü

İstanbul, Ümraniye'de, motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 19 yaşındaki Y.E.Ç., yaşanan arbede sırasında polise ateş açtı, bir polis hayatını kaybetti, bir polis yaralandı.

Hayatını kaybeden 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde bugün tören düzenlendi. Törenin ardından Yılmaz’ın cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Cenaze, Sivas’taki Ayyıldız Camisi’nde kılınacak ikindi namazından sonra Yukarı Tekke Polis Şehitliği'nde defnedilecek.

Zanlının annesi de yaralandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bu sabah yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından dün akşam "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Açıklamaya göre, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunduğu açıklanan Y.E.Ç., Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanmaya çalışıldığı esnada polislerle arasında arbede yaşandı. Y.E.Ç. bir polisin silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş etti.

Olayda, iki polis ve şüphelinin annesi P.G. (43) yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görev yapan Yılmaz'ın görev esnasında çıkan çatışmada yaralandığını, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerlikaya, çatışmada polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe'nin de yaralandığını belirtti.

Zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, zanlı hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığını açıkladı.

Üzerinde poşetle adliyeye götürüldü

Bugün Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Y.E.Ç. Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Emniyet Müdürlüğünden iki kadın polisin kolunda çıkarılan Y.E.Ç.’nin üzerinde siyah poşet vardı. Kolu sarılı olan Y.E.Ç. adliyeye Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin “Hayvan Durum İzleme” aracıyla götürüldü.

Karaca: Suçu önlemek kimin görevi? Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca, zanlının çöp poşeti giydirilip “Hayvan Durum İzleme” aracıyla adliyeye götürülmesine dair açıklama yaptı. “18 yaş altı çocukların suça karışma oranlarının bu kadar arttığı bu toplumsal çürümeyi kim yarattı? Suçun önlenmesi, adaletin sağlanması, suça karışan çocukların rehabilite edilmesi, çocukların sadece ailelerinin eline bırakılmaması, çeteleşmelerin önlenmesi, uyuşturucu bağımlılığının engellenmesi, eğitim, sağlık, sosyal hizmetlerle çocukların korunması kimin görevi? Bu iktidar ve onun İçişleri Bakanlığı, tüm bu sorumluluklarını yerine getirmeyip, bir de suç makinesine dönüştürülmüş 19 yaşındaki katilin polisler eliyle işkence edildiği görüntüleri servis ederek toplumsal öfkeyi linç duygusuna kanalize ediyor. Hem sorumluluğunun üstünü örtüyor hem de toplumun esas sorumluları konuşmasının önüne geçecek biçimde ilkel duyguları okşuyor. Suça, suçun meşru kılınmasına göz yumup kadınları ve çocukları suç cenderesinde hayatsız bırakanlar, gerçeklerin konuşulmasını engellemek için işkence görüntülerine mi sığınıyor? İç İşleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soruyoruz: Sizin işiniz ilkel intikam duygularını okşamak mı, yoksa bu suçların önüne geçmek mi? Siz önce iktidarınızın çocukları suç makinesine dönüştüren, devlet gözetiminde semiren uyuşturucu, silah, fuhuş, istismar çetelerini neden engelleyemediğinizin hesabını verin!”

(AS)