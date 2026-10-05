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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 09:23 5 Ekim 2026 09:23
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 09:30 5 Ekim 2026 09:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Ümraniye’de Japon kültürü festivaline tekbirlerle saldırı

Festival öncesinde sosyal medyada “Ümraniye STK Platformu” imzasıyla yayımlanan afişlerde etkinlik hedef alındı.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Ümraniye’de Japon kültürü festivaline tekbirlerle saldırı
Görsel: BirGün
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İstanbul Ümraniye’de Japon kültürü, anime ve sanatı tanıtmak amacıyla düzenlenen festival, etkinlik öncesinde hedef gösterildi. 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen festivalin dün düzenlenen programı sırasında alana gelen bir grup, stantlara ve etkinlik alanına saldırdı. Aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar saldırının hedefi oldu.

Festival öncesinde sosyal medyada “Ümraniye STK Platformu” imzasıyla yayımlanan afişlerde etkinlik hedef alındı. Afişlerde ailelere çağrı yapıldı, festivalin durdurulması istendi.

Festivalin düzenlendiği Limonlu Bahçe önünde dün saat 14.00’te toplanan grup, pankartlar açtı.

“Ümraniye STK Platformu” adına yapılan açıklamada, AKP iktidarının ilan ettiği “Aile Yılı” ve “Aile ve Nüfus 10 Yılı” kararlarına gönderme yapıldı.

Eylül ayında 15 ilde düzenlenen “Ailem Güvende” operasyonlarına da destek verilen açıklamada, festivaldeki kostümlü gösteriler ve etkinliğin temsil ettiği yaşam tarzının “toplumun aile yapısına ve milli-manevi değerlerine aykırı olduğu” iddia edildi.

Festivalin çocukları ve gençleri kendi kültürlerinden uzaklaştırarak “kimlik karmaşasına sürüklediği” öne sürülen açıklamada, yerel yönetimler ve kamu kurumlarına etkinliğin durdurulması ve tekrarına izin verilmemesi çağrısı yapıldı.

Pankartlarla festivali hedef aldılar

Basın açıklaması sırasında grubun taşıdığı pankartlarda “Rol Model Arıyorsan Tarihine Bak”, “Bizim Kahramanımız Fatih Sultan Mehmet Han”, “Teşhire Hayır, Edebe Evet” ve “Gençliğimizi Özentilere Teslim Etmeyeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Gazeteci Nedim Bayhan’ın aktardığına göre grup, basın açıklamasının ardından tekbir getirerek festival alanına ilerledi.

Polisin müdahalesinin ardından saldırgan grup alandan uzaklaştırıldı. Saldırı nedeniyle festival, katılımcıların güvenliği gerekçesiyle erken sonlandırdı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Anime Festivali Ümraniye STK Platformu
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