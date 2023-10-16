Ümraniye katliamı davasında beraat istendi

Ümraniye’de 12-15 Mart 1995 tarihlerinde 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 408 kişinin de yaralandığı katliama ilişkin 200’ün üzerinde polis hakkında açılan davanın görülmesine bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

MA’nın haberine göre, duruşmada ilk olarak mütalaasını mahkemeye sunan savcı, yaşamını yitiren sanıklar hakkında davanın düşürülmesini, geri kalanlar hakkındaysa beraat kararı verilmesini talep etti.

“Deliller karartıldı, yok edildi”

Ardından söz alan müdahil avukatlardan Faruk Nafiz Ertekin ise, daha önce tevsi tahkikat talepleri olduğunu ve mahkeme tarafından kabul edilmediğini hatırlattı. Ertekin, yeniden kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunacaklarını söyledi.

Avukat Gülizar Tuncel de, soruşturmanın hazırlık sürecinin esas olarak polisler tarafından yapıldığını söyleyerek, delillerin karartıldığını ve yok edildiğini belirtti. Bunun sadece bu dosyaya özgü olmadığına dikkat çeken Tuncel, devlet güçlerinin yargılandığı davaların tümünün ya beraatla sonuçlandığını ya da zaman aşımına uğradığını söyledi.

Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara savunma yapmaları için süre verdi. Bir sonraki duruşma 18 Aralık’ta görülecek.

Ne olmuştu?

12 Mart 1995'te Gazi Mahallesi'nde üç kahvehane ile bir pastane, otomobilden açılan ateşle tarandı. Ölümleri protesto etmek isteyen ve karakola yürüyen halka ateş açıldı, 17 kişi öldü. Ümraniye'de de halkın üzerine ateş açıldı. Resmi kayıtlara göre 300 kişi yaralandı.

Gazi mahallesindeki ölümlerle ilgili 20 polise Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı, dava "güvenlik gerekçesiyle" Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Dava, Kasım 2001'de, üç şehir gezdikten sonra sonuçlandı.

Polis Ahmet Albayrak hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 50. maddesine göre indirim yapılarak 3 yıl 24 ay hapis cezası ve 9 ay kamu hizmetlerinden geçici mahrumiyet kararı verildi. Mehmet Gündoğan ise bir kişiyi öldürmekten 1 yıl 8 ay hapis ve 3 ay kamu hizmetlerinden yasaklı olma cezası aldı.

İkisinin cezası da 4616 sayılı İnfaz Yasası'na göre ertelendi. 18 polis ise beraat etti. Ceza alan polisler de davadan kısa süre sonra polisliğe geri döndü.

Öldürülenlerin yakınları, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı. Mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 2. maddesinde düzenlenen yaşam hakkı ve 13. maddesinde düzenlenen milli makamlara başvuru yollarının kapatılması hükümlerine aykırı davrandığı sonucuna vardı. Türkiye tazminata mahkûm oldu.

Ümraniye’ye bağlı 1 Mayıs Mahallesi’ne uzanan protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık bir hafta süren buradaki olaylarda toplam 23 kişi hayatını kaybetti.

Katliam davası 2018 yılında Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülmeye başlandı. Dava, eğer sonuçlanmazsa 2025 yılında zamanaşımı riski ile karşı karşıya kalacak. (AS)