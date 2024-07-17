Umman'da Şii camisine saldırıyı IŞİD üstlendi

Umman’ın başkenti Maskat’ın El-Vadi el-Kebir bölgesindeki bir Şii camisine 15 Temmuz’da düzenlenen saldırıyı selefi cihatçı örgüt “Irak ve Şam İslam Devleti” (IŞİD) üstlendi.

IŞİD’in haber ajansı Amak’ta yayımlanan üstlenme açıklamasında, saldırıyı üç militanın gerçekleştirdiğini ve güvenlik güçleriyle çatışmaların sabah saatlerine kadar devam ettiği belirtildi.

Örgüt, saldırıda en az 35 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını öne sürdü.

Umman Kraliyet Polisi dün (16 Temmuz) yaptığı açıklamada, biri polis memuru olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını, üç saldırganın ise öldürüldüğünü bildirmişti.

IŞİD'in geçmişteki benzer saldırıları Umman’da yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yüzde 40'ından fazlası yabancı işçilerden oluşuyor. Son yıllarda Basra Körfezi bölgesinde çok sayıda cami saldırısı meydana gelmiş olsa da, Umman'da daha önce benzer saldırılar görülmedi. 2015 yılında Kuveyt'te bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti. Aynı yıl Suudi Arabistan'da Şii camilerine bir haftada iki saldırı düzenlenmişti. Mayıs ayında meydana gelen bu iki saldırıda en az 25 kişi ölmüş ve saldırıları IŞİD üstlenmişti.

(VC)