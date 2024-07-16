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DÜNYA
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 09:31
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Umman'da Şii camisine saldırı: En az altı ölü

Başkent Maskat’taki camide Aşura anması yapıldığı sırada yaşanan saldırı sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Umman'da Şii camisine saldırı: En az altı ölü
*Saldırının ardından caminin etrafı güvenlik güçlerince kuşatıldı. (Fotoğraf: UAE News/X)

Umman’ın başkenti Maskat’ın El-Vadi el-Kebir bölgesindeki bir Şii camisine dün (15 Temmuz) gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Aşura anması nedeniyle camide katılımın yoğun olduğu bildirildi.

Umman Kraliyet Polisi, saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığını açıkladı.

Umman'daki Pakistan Büyükelçiliği 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiği olay sonucunda Pakistanlı dört kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Saat 16'da bir açıklama daha yapan Umman Kraliyet Polisi, ölü ve yaralı sayısını güncelledi. Açıklamada biri polis memuru olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı, üç saldırganın ise öldürüldüğü belirtildi. 

Saldırı sonrası sosyal medyada yayımlanan ve Fransa haber ajansı AFP tarafından doğrulanan görüntülerde, arka planda silah sesleri duyulurken kameranın kadrajında İmam Ali Camii’nin minaresi göze çarpıyor. Aynı zamanda camiinin bulunduğu bölgeden kaçan onlarca insan görünüyor.

Umman'daki Pakistan Büyükelçiliği ise yaralılar arasında kendi vatandaşlarının da bulunduğunu açıkladı. Pakistan'ın Maskat Büyükelçisi İmran Ali’nin bazı yaralıları hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

Ali ayrıca, sosyal medya platformu X'ten yayımladığı bir video mesajla, Umman'daki Pakistanlılara yetkililerle işbirliği yapma ve saldırının meydana geldiği bölgeden uzak durma çağırısı yaptı.

Benzer saldırıları IŞİD üstlenmişti

Umman’da yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yüzde 40'ından fazlası yabancı işçilerden oluşuyor.

AFP’ye göre, son yıllarda Basra Körfezi bölgesinde çok sayıda cami saldırısı meydana gelmiş olsa da, Umman'da daha önce benzer saldırılar görülmedi.

2015 yılında Kuveyt'te bir Şii camisine düzenlenen intihar saldırısında en az 27 kişi ölmüş, 200'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Aynı yıl Suudi Arabistan'da Şii camilerine bir haftada iki saldırı düzenlenmişti. Mayıs ayında meydana gelen bu iki saldırıda en az 25 kişi ölmüş ve saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Kerbela ve Aşura Günü

Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid, Muhammed Peygamber'in torunu ve Ali’nin oğlu Hüseyin'den kendisine biat etmesini istedi.

İslam'da saltanatın olmadığı gerekçesiyle buna karşı çıkan Hüseyin ve beraberindekiler, 10 Ekim 680'de (Hicri 61, Muharrem 10) bugünkü Irak sınırları içinde bulunan Kerbela şehrinde Yezid'in ordusu tarafından öldürüldü.

Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10'una rastlayan Aşure Günü, özellikle Şiiler tarafından anılıyor.

(BBA/VC)

Umman Aşure Günü Şiiler camiye saldırı
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