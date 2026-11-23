Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin açıkladığı dosyaların altıncısında Tera Yatırım’ın Londra, İsviçre ve diğer ülkeler üzerinden yürüttüğü para ve hisse trafiğine ilişkin şirket içi kayıtları açıkladı.

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Özlale'nin paylaştığı bilgilere göre 15 Eylül'de krizin patlak vermesinin ardından 16 Eylül'de Tera'nın önüne sunucu yedekleme ve kopyalama işlemi için 2 bin 808 euroluk fatura kesildi. Özlale, şirketin 9 bin 981 dosyalık arşivinde 842 masraf kaydının faturasının bulunmadığını, altı yabancı dosyanın ise şifreli olduğunu açıkladı.

Şirketin dijital kayıtlarına ilk gün el konulmamasının önemli delillerin kaybolmasına yol açmış olabileceğini belirten Özlale, bu sürede hangi kayıtların silindiğinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Tera, alım satım emirleri…

Özlale, Başsavcılığın açıkladığı bulgular üzerinden eski adı Tera Europe olan Gildencrest Capital'in ortaklık yapısına dikkat çekti. Buna göre şirketin yüzde 49'u Emre Tezmen'e, yüzde 40’ı Oğuz Tezmen'e ait.

Londra merkezli görünen şirketin faaliyetlerinin fiilen İstanbul'daki Tera çalışanları tarafından yürütüldüğünü belirten Özlale, alım satım emirlerinin Londra'dan İsviçre'deki Century City Securities'e, buradan da Borsa İstanbul'a iletildiğini söyledi.

Şirketin iç kayıtlarında İsviçre'deki Century City'nin Ekim 2023'ten itibaren Londra'daki yapıya gizli defter yazılımı ve borsa emir hattı için toplam 383 bin euro fatura kestiğinin görüldüğünü aktaran Özlale, borsada yabancı yatırımcı olarak görünen işlemlerin arkasındaki gerçek kişilerin ve şirketlerin araştırılması gerektiğini vurguladı.

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Özlale, Londra'daki şirketin bazı faturalarının İstanbul'daki şirketler üzerinden düzenlendiğini, isim değişikliği için Beyoğlu 24. Noterliği’ne yapılan ödemenin İstanbul'daki Akbank hesabından karşılandığını ve Londra'daki yöneticinin kullandığı kiralık aracın faturasının Bodrum'daki bir şirket tarafından kesildiğini de söyledi.

"Kayıtlarda ayrı defter tutuldu"

Özlale, şirketin resmi kayıtlarının arkasında ayrı bir iç defter tutulduğunu, bu defterde toplu saklama hesabının altında farklı kişi ve şirketler adına nakit ve hisse bakiyelerinin ayrı ayrı izlendiğini söyledi.

Paylaşılan kayıtlara göre 24 Eylül akşamı bu hesaplardan 24'ünde toplam yaklaşık 6 milyar 171 milyon lira ve 12 milyon 456 bin dolar bakiye bulunuyordu.

Özlale'nin açıkladığı hesap dökümünde öne çıkan tutarlar şöyle:

Enver Çevik: 1 milyar 692 milyon TL

Kemal Akkaya: 1 milyar 314 milyon TL + 1 milyon dolar

Shield Capital: 1 milyar 586 milyon TL + 11 milyon 451 bin dolar

Tera Yatırım: 517 milyon TL

Mehmed Nureddin Çevik, Masum Çevik ve Nermin Çevik: Toplam 929 milyon TL

Özlale ayrıca Cayman Adaları merkezli Jupiter Growth fonunun şirketin iç defterindeki hesabının bir dönemde 3 milyar 754 milyon liraya ve 27 milyon dolara kadar yükseldiğini belirtti.

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24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece hesapların sıfırlandığını belirten Özlale, aynı gün toplu saklama hesabındaki hisse miktarının değişmediğini söyledi. Buna göre şirketin iç defterinde nakit bakiyeler sıfır görünürken, toplu saklama hesabındaki hisse adedi aynı kaldı.

Özlale, bu işlemlerin nasıl gerçekleştirildiğinin açıklanmasını isteyerek şu soruları yöneltti: “Milyarlarca liralık bakiyeler hangi talimatla sıfırlandı? Bu hesaplarda bulunan nakit varlıklar hangi hesaplara aktarıldı? Bakiyeler sıfırlanırken hisse miktarları neden değişmedi? Hisseler gerçekte kimlerin adına tutulmaya devam etti?”

Özlale, aynı gece saat 03.24 ve 03.36'da Tera personelinin taksi kayıtlarının bulunduğunu, 25 Eylül günü saat 11.38'de ise SPK tarafından talep edilen belgelerin hazırlanması için mali işler biriminde mesai yapıldığına ilişkin 1810 liralık taksi fişinin sisteme yüklendiğini de açıkladı.

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Yurt dışına 6.3 milyar lira gönderildi

Özlale, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamalarına dayanarak Londra ve Çekya'daki hesaplara toplam 6 milyar 300 milyon lira gönderildiğini, bunun 2 milyar 200 milyon lirasının geri döndüğünü aktardı. Buna göre 4 milyar 100 milyon liralık tutar geri dönmedi. Özlale, geri dönmeyen tutarın 3 milyar 400 milyon liralık bölümünün doğrudan Tera Yatırım'a ait olduğunu belirtti.

İngiltere'de Serdar Turhan'la bağlantılı PSL Asset Management ve PSL Capital şirketlerinin Barclays hesaplarında bulunan 29 milyon 236 bin sterlinin İngiliz adli makamlarınca dondurulduğunu hatırlatan Özlale, bu varlıkların Türkiye'ye iadesinin hangi aşamada olduğunu sordu.

Özlale farklı ülkelerdeki para ve hisse hareketlerini şu şekilde sıraladı:

İsviçre: Başsavcılığın açıklamalarına göre Enver Çevik'in İsviçre'deki hesabına 4 milyar 500 milyon lira, Muhammed Yarız'ın hesabına ise 500 milyon lira gönderildi. Aynı dönemde yurt dışındaki bir hesaptan Burhan Tunç Özkan'a 1 milyar lira ödeme yapıldığı da açıklandı. Özlale, Selim Dağbaşı'nın Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiğine ilişkin kayıt bulunduğunu belirtti. Yarız'ın İsviçre'ye gerçekleştirdiği 25 milyon euroluk başka bir transferin ise Cenevre'deki Edmond de Rothschild hesabına yapıldığını ifade etti.

Lüksemburg: Özlale, ağustos ayında Serdar Turhan ve Muhammed Yarız adına kayıtlı toplam 9 milyon 602 bin Türk Hava Yolları hissesinin Edmond de Rothschild'in Lüksemburg'daki hesaplarına aktarıldığını söyledi. İşlem günlerindeki toplam değeri yaklaşık 2 milyar 931 milyon lira olan hisselerin 2 milyar 702 milyon liralık bölümünün Serdar Turhan'a, 229 milyon liralık bölümünün ise Muhammed Yarız'a ait olduğunu belirtti.

Bahamalar: Başsavcılığın açıklamasına göre kasım ayında 504 milyon lira değerindeki hisse Bahamalar'daki bir banka hesabına ulaştı. Aynı ülkeye gönderilmek istenen 1 milyar 950 milyon liralık başka bir hisse transferi ise MASAK tarafından engellendi.

Özlale, şirketin iç kayıtlarında bankanın Capital Union Bank olarak geçtiğini, 7 Ağustos tarihli bir masraf kaydında Tera Yatırım'ın bu bankada hesap açabilmek için İstanbul Ticaret Odası'ndan belge istediğinin görüldüğünü aktardı.

Cayman Adaları, Dubai, Belçika ve İsveç

Ayrıca kayıtlarda Cayman Adaları merkezli Shield Capital hesabında 8 milyon dolarlık nakit çekimi bulundu. Özlale, Dubai'deki Flatbook FZCO adlı şirketin Mashreqbank hesabına yaklaşık 2 milyon 927 bin dolar gönderildiğini, Belçika'da Paynovate üzerinden 1 milyon 687 bin euro, İsveç'te Svea Bank üzerinden ise 417 bin dolarlık işlem gerçekleştirildiğini belirtti.

Özlale, Flatbook adına açılan müşteri hesabında telefon numarası olarak 7411111111, Mauritius merkezli başka bir şirketin hesabında ise 12345678 numarasının kullanıldığını söyledi. E-posta adreslerinin de tek kullanımlık olduğu iddiasını gündeme getiren Özlale, bu kayıtların yabancı kurumsal yatırımcı görüntüsünün gerçekte nasıl oluşturulduğuna ilişkin soru işaretleri yarattığını dile getirdi.

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Özlale, Londra'daki şirketin iç defterinde yer alan nakit hareketlerinde bazı kişilerin hesaplarından yapılan çekimlerin, hesaplarına yatırılan tutarları yüz milyonlarca lira aştığını da açıkladı.

Özlale şu isimleri ve işlemleri sıraladı:

Levent Ağan: Hesabına 79 milyon 200 bin lira yatırılırken 342 milyon lira çekim yapıldı. Aradaki fark 262 milyon 800 bin lira.

Erhan Lütfü Akalın: Yaklaşık 145 milyon liralık girişe karşılık 394 milyon liralık çekim kaydedildi. Fark yaklaşık 249 milyon 300 bin lira.

Masum Çevik: Hesabında 129 milyon 500 bin liralık çekim kaydı bulundu.

Serhat Serdar Üstün: 44 milyon 425 bin liralık çekim kaydı yer aldı. Ayrıca İngiltere'deki HSBC hesabına 216 bin 910 sterlin gönderildiği belirtildi.

Özlale, bu dört hesapta görünen lira çekimlerinin, kaydedilen para girişlerini toplamda yaklaşık 686 milyon lira aştığını söyledi. Diğer hesap hareketlerine ilişkin de bilgi veren Özlale, Ümit Gümüş adına Londra'daki dolar hesabından yaklaşık 1 milyon 627 bin dolar çekildiğini, aynı kişinin ayrı bir hisse hesabındaki varlıklarının bir dönem 4 milyar 610 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Nermin Çevik adına ayrı bir hesapta 4 milyon 500 bin euro bakiye bulunduğunu belirten Özlale, Ünsal Ban adına ise İngiltere'deki Tera Europe'a 41 milyon lira, İsviçre'deki Century City'ye 100 milyon lira ve Malta'ya 4 milyon euro tutarında işlemler kaydedildiğini aktardı.

Döviz hesaplarındaki hareketlere ilişkin de bilgi veren Özlale, şu tutarları paylaştı: “Onur Talha Olur adına yaklaşık 47 milyon 521 bin dolar çekim, A. ve R. Süzgün ile ilişkilendirilen hesaplarda 9 milyon 250 bin dolar çekim, L. C. Küpelioğlu adına yaklaşık 2 milyon 540 bin dolar çekim, İsak Henry Gabay adına İngiltere'deki Coutts hesabıyla bağlantılı yaklaşık 360 bin sterlinlik hareket, Ahmet İplikçi adına yaklaşık 685 bin dolarlık komisyon kaydı...”

6.3 milyar liranın akıbeti

Özlale, Başsavcılığın Mehmed Nureddin Çevik'in de aralarında bulunduğu 19 kişinin Gildencrest'in Türkiye'deki hesaplarına toplam 6 milyar 300 milyon lira yatırdığını açıkladığını hatırlattı. Londra ve Çekya'daki hesaplara gönderildiği açıklanan tutarın da 6 milyar 300 milyon lira olduğuna dikkat çeken Özlale, iki rakam arasındaki bağlantının kişi ve banka bazında ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Hangi kişinin yatırdığı paranın hangi yabancı hesaba aktarıldığının, ne kadarının geri döndüğünün ve geri dönmeyen tutarların ne kadarına tedbir konulduğunun açıklanmasını istedi.

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Özlale, soruşturmanın aydınlatılması ve mağdur yatırımcıların birikimlerine kavuşması için üç temel talep sıraladı.

Birinci olarak, yurt dışına çıkarılan para ve hisselerin ülke ve banka bazında dökümünün açıklanmasını istedi. Hangi varlıklara tedbir konulduğunun, ne kadarının Türkiye'ye iade edildiğinin kamuoyuna duyurulmasını talep etti. Londra, İsviçre'nin Lugano kenti, Akbank ve Takasbank hesap hareketlerinin tamamının incelenmesi gerektiğini belirtti.

İkinci olarak, 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece iç defterde sıfırlanan hesapların resmi banka ve saklama kayıtlarıyla karşılaştırılmasını istedi. Hesapları kimin sıfırladığının, eksik olduğu belirtilen 842 faturanın akıbetinin ve sıfırlanan para ile hisselerin hangi hesaplara aktarıldığının belirlenmesini talep etti. Ayrıca SPK ve Borsa İstanbul'a kesilen hediye faturalarının kimlere teslim edildiğinin de araştırılmasını istedi.

Üçüncü olarak ise dondurulan ve Türkiye'ye geri getirilen varlıklardan mağdur yatırımcılara ne zaman ve hangi yöntemle ödeme yapılacağının açıklanmasını talep etti.

(FY)