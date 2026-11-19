Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale, 'fon soruşturmasına ilişkin partisinin üzerinde çalıştığı dosyalardan dördüncüsünü bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

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Özlale, açıkladığı fon dosyasında AKP'li Vahit Kiler'in ismini verdi. Özlale açıklanmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kimler, nasıl rol oynadı?"

"Bugünkü dosyamızın adı Kiler ya da bana bir şey olmaz dosyası. Kiler Holdgindeki şüpheli işlemlere ilişkin 140 sayfalık bir döküman sunacağız. Kiler ailesi kendi şirketinin hisselerini yüksek fiyattan satmış, fiyat çökünce de üçte birine hisse pakedi toplamışlar.

Eski Ak Parti Milletvekili Vahit Kiler’in Yönetim Kurulu Başkanvekili olduğu Kiler Holding, soruşturmadaki şirketlerden Bulls aracılığıyla 6 milyardan fazla kazanç elde etmiş. 6 milyar TL’yi aşan kazanç nasıl oluştu? Bu işlemlerde kimler, nasıl rol oynadı?

Bu sabah saat 10’da fon mağdurlarının sermaye piyasası kurulu önündeki eylemine katıldık. Bu fon vurgunu çıkmadan önce biz bu fon vurguna dair önerilerde bulunuyorduk, uyarılarda bulunuyorduk. Kanun teklifleri hazırladık. Bugün de mağdurların yanındaydık. Haklarını istiyorlar. Ana para artı TÜFE. Bunun dışında da bir şeyler istemiyorlar. Bu sırada kendileri de benden söylememi rica ettiler. Ben de buradan söylüyorum. Bugün şu anda değil yüzde 80 yatırdığı paranın, ana paranın yüzde 8'ini bile alamıyor mağdurların hemen hemen hepsi. O mağdurların hepsinin bir şikayeti var. Hiçbir Ak Parti milletvekiline ulaşamıyorlar diye.

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Bugün burada yeni bir dosya açıklıyoruz. Bildiğiniz gibi ilk gün Çiğdem Karaaslan, ikinci gün Polsan, üçüncü günde Pasifik Holding'le ilgili elimizdeki belgeleri sizlerle paylaşıp bazı sorular sormuştuk. Bugünkü dosyamızın adı Kiler ya da “Bana Bir Şey Olmaz” dosyası. Bildiğiniz gibi bu Kiler Holdingle ilgili oldukça şüpheli işlemler ilk defa benim tarafımdan dile getirilmedi. Grup Başkan Vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın, Grup Başkan Vekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır, Kiler Holding'deki şüpheli işlemler üzerinden birçok defa açıklamalar yaptı. Bugün biz sizlere 140 sayfalık bir doküman sunacağız. Ve bu 140 sayfalık dokümanın sonunda hiçbir şüpheye mal olmadan sorularımızın sadece benim değil, Yeni Parti milletvekillerimizin, grup başkan vekillerimizin sorularının son derece yerinde olduğunu ve şüphelerin son derece gerçek olduğunu sizlerle paylaşacağız.

"3 milyar 53 milyon lira..."

Özetleyecek olursak Kiler Ailesi kendi şirketinin hisselerini yüksek fiyattan satmış. Fiyat çökünce de dönüp bunların fiyatını yaklaşık üçte birine daha büyük bir hisse paketi toplamışlar. Yani daha fazla hisse ceplerinde kalmış. Ceplerine aynı zamanda 3 milyar 53 milyon lira da nakit girmiş.

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12 Eylül 2025 yani bundan yaklaşık 14 ay önce Kiler Holding'in sahipleri Nahit Kiler, Ümit Kiler ve Vahit Kiler aynı gün aynı fiyattan yani 67 liradan kendi hisselerini satıyorlar. Vahit Kiler herhangi bir isim değil. Ak Partinin 3 dönem kuralını delebilmiş. 22, 23, 24 ve 27. dönem milletvekilleri yapmış. Ak Parti'nin sevilen, sayılan önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdi o iki tane kardeşi 67 liradan bundan 14 ay önce hisselerini satıyorlar. Her biri 32 milyon 500 bin pay satıyor. Toplam 97 milyon 500 bin pay. Satışa kim aracılık ediyor? Fon vurgunun tam ortasındaki Buls Yatırım. Sadece bir günde 3 kardeş bu satış bedelinden tam 6 milyar 532 milyon 500 bin lirayı kazanıyorlar.

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Peki önemli olan şey bu. Bu hisseleri sattıkları zaman bu hisseleri kim alıyor? Vatandaş mı alıyor? Emekli mi, çiftçi mi, memur mu, küçük yatırımcı mı? Hayır. Bu hisselerin 3'te 2'sini tam 65 milyon payı, satıştan sadece 2 gün önce apar topar kurulmuş, vatandaşın kapısından bile giremediği, içinde sadece 3 kişinin olduğu özel bir fon. Yani Buls Portföyün BLA fonu oluyor. Kalan 3'te 1'ini de yine vatandaşa kapalı olan, yani küçük yatırımcıya kapalı olan Ata Portföyün Barbaros fonu devralıyor. Yani satış günü kamuya açıklanmayan ama yıl sonundaki bağımsız denetim raporlarından gördüğümüz bu.

"İlk 3 günde yüzde 438 fırlıyor"

Dolayısıyla Kiler ailesi 6.5 milyar parayı kazanıyorlar. Ama bu hisseleri direkt olarak bu kapalı fonlara aktarıyorlar. Bakın burası çarpıcı. Başlangıçta sadece 150 milyon lirası olan bu BLA fonu ne oluyor biliyor musunuz? O hisseler için çok kısa bir süre içerisinde vadeli takasla yani borç bularak tam 4 milyar 355 milyon liralık hisseyi üzerine geçiriyor. Yani 2 gün önce 150 milyon lirayla kurulan BLA fonu, 2 gün sonra bu Kiler hisseleri için 4.5 milyar, 4 milyar 355 milyon lirayı üzerine geçiyor. Ve alım bedeli fonun başlangıçtaki büyüklüğünün 29 katıydı. 150 milyon lirayla kurulan bir fon 29 kat bir büyüklüğü 2 gün içerisinde vadeli takasla alıyor.

Peki ne oluyor sonra? Bakın burası da çok çarpıcı. İlk 3 gününde fonun birim fiyatı 1 liradan yaklaşık 5 lira 38 kuruşa çıkıyor. Yani yüzde 438 fırlıyor. Bir günde bu fon yüzde 438 değer kazanıyor. Yani ölümsüzlüğün sırrını bulsanız bir günde yüzde 438 değer kazanmaz. Ama her ne hikmetse bu hisse devrinden 2 gün önce apar topar kurulmuş 3 kişiyle kurulmuş bir fon, 150 milyon lirayla kurulmuş bir fon, 4 milyar 355 milyon liralık hisseyi vadeli takasla alıyor.

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Şimdi buradan soruyoruz. O yeni fon paylarını kim aldı? 3 kişiyle 150 milyon lirayla kurulan bu fon, 4 milyar 355 milyon liralık hisse alımını kimin parasıyla finans etti? 2 gün önce apar topar kurulmuş bir fon 4 milyar 355 milyon lirayı nasıl buldu? Bu Kiler Holding'in hoşuna gidiyor. Satıştan sadece 6 gün sonra. Bu sefer başka bir şey oluyor. Killer Holding'in bir iştiraki var. Ekol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Ekol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da halka arz etmeye karar veriyor. Bilin bakalım buradaki halka arz işini kim üstleniyor? Doğru bildiğiniz tekrardan Buls Yatırım üstleniyor. Buls Yatırım üstlenirken başka bir şey daha oluyor. Satış günü hem aracı kurum Buls hem de alıcı fonu yöneten de Buls Portföy. Yani ikisinin de sahibi aynı. Yani şöyle bir şey oluyor aslında. Sağ cep satıyor, sol cep alıyor. Yani halka arzı yapan da Buls, alan da Buls. Bunun da takdirini tabii ki sizlere ve şu ana kadar bu konuda hiçbir iş yapmayan SPK yönetimine bırakıyorum.

"Devlet kurumlarını uyarıyoruz"

Sonra ikinci perde açılıyor. Milyonlarca hisse, bu biraz önce bahsettiğim bu kapalı kutularda toplanınca hisse miktarı daralıyor. 67 liraya satılan kiler hissesi sadece birkaç ayda 658 lira yapılıyor arkadaşlar. Yani tam kapanış fiyatı 4 Şubat 2026'da 658 lira 50 kuruş. Açıldıktan sadece birkaç ay sonra 67 liraya sattıkları hisse bugün o dönemde 658 lira 50 kuruş oluyor. O kapalı kutunun yani fonun kağıt üstündeki büyüklüğü de 40 milyar liraya aşıyor. Vatandaş da bu paraya bakıyor. A burada demek ki pozitif bir şeyler oluyor, kârlı bir şeyler oluyor diyor. Daha sonra hepimizin bildiği bizim aylardır uyardığımız bu kapalı fon halka açılıyor. Halk buraya akın ediyor. Ve ondan sonrasında da orada kâr edenler buradan çıkmaya başlıyorlar.

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Kiler Holding'in Buls'la beraber yaptığı bu şifreli işlemlere kim uyanıyor? MSCI (Morgan Stanley Capital International) uyanıyor arkadaşlar. MSCI çıkıyor. Bu hisselerin ne kadarının gerçekte piyasa dolaştığına bakıyor. Ve 24 Şubat'ta Kiler'in üst endeks segmentine geçişini iptal ediyor. Dolayısıyla biz devlet kurumlarını uyarıyoruz. Burada herkese gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Sayın Şimşek, SPK, Borsa İstanbul bu konuda kimin yetkisi varsa kimse bizi dinlemezken MSCI, yurt dışındaki MSCI buna uyanıyor. Kiler'i üst segment endeksine geçişini iptal ediyor. 13 Mayıs'ta ise serbest fonlarda tutulan payları fiili dolaşım hesabına katmayarak Kiler'i Global Small Cap Endeksinden çıkartıyor. Yani diyor ki ben burada yeterince şüphe gördüm.

"Bu sorular cevaplarını bekliyor"

Tabi hisse fiyatı tepetaklak oluyor. 10 lira 66 kuruşa kadar çakılıyor. Yani 67 liradan 658 liraya çıkan hisse senedi ondan sonrasında 10 lira 66 kuruşa kadar takılıyor. Ve burada o 40 milyarlık folk bilgi notundaki kayıtlara göre yüzde 99.99 değer kaybı ve sıfır yatırımcıyla kapanıyor. Ondan sonra da bizi bunları uyardığımız için bunları halka anlattığımız için mahkemeye veriyorlar. Hakkımızda tazminat davası açıyorlar. Ama insanın gerçekten vicdanına asıl yaralayan tablo şirketin kendi kasasında yaşanıyor. Biraz önce bahsetmiştim. Kiler kardeşler kendi şahsi hisselerini satıp 6.5 milyar lira nakit elde ederken küçük yatırımcının yani sizin benim vatandaşın ortağı olduğu halka açık Kiler Holding'de parasını hisse ağırlıklı fonlarda tutuyor. Şirket ilk 6 ayda yani küçük vatandaşın yatırımını değerlendirmekle sorumlu olan şirket 6 ayda bu fonlardan 2 milyar lira zarar yazmıştı. 9 ayda zarar 2 milyar 612 milyon 610 bin liraya çıkıyor. Ve gördüğümüz şey şu; bilançolu hisse ağırlıklı fonların bakiyesi 3.7 milyardan 545 milyon liraya kadar düşüyor. Nakit ve nakit benzerleri 4 milyar 340 milyondan 1 milyar liraya iniyor. Dolayısıyla burada şahsi pay satışlarından gelen para ortakların hesabına giriyor. Kiler kardeşler kazanıyor. Fon zararı ise küçük yatırımcının ortağı olduğu şirketin bilançosuna yazılıyor. Şimdi Kiler Holding'in yönetimine soruyorum. Zarar yazdığınız fonların içerisinde Kiler Holding'in kendi hisselerini taşıyan bu fonlar var mıydı? Varsa hangi fonda, hangi tarihte ne kadar para koydunuz? Bu sorular cevaplarını bekliyor.

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Asıl dikkat çekici işlemler, buraya kadar anlattığımızdan daha da dikkat çekici işlemler daha sonra yaşanıyor. Hisselerini 67 liradan satan Kiler kardeşler fiyat çökünce ne yapıyorlar? Dönüyorlar payları teker teker toplamaya başlıyorlar. İşte ilk satışta alıcı olan fonların ikisi de bu işlemlerde yeniden karşımıza çıkıyor. 16 Eylül. Şimdi bu zamana geliyoruz. 16 Eylül 2026. Ata portföyün Barbaros fonunun 32 milyon 500 binlik pay çapraz işleminde 3 ortak bölünme öncesi 52 lira 25 kuruştan toplam 17 milyon 400 bin pay alıyor. 67 liraya satmışlardı, araya enflasyon girdi. Şimdi 52 lira 25 kuruştan. Daha da kötüsü var. Öyle bir al ver düzeni ki bu. 9 Ekim'de yani bundan yaklaşık bir ay önce Tacirler Portföyün TGB fonu 45 milyon 409 bin 950 adet hisse satıyor. Aynı gün 3 kardeş tek bir adet hisse bile şaşmadan 45 milyon 409 bin 950 adet hisseyi alıyor. Ne kadardan? 14 lira 24 kuruştan. Bir sene önce 67 liradan satıyorlar. Bir sene sonra 14 lira 24 kuruştan alıyor. Ve 16 Ekim günü maalesef bir zirve yaşanıyor. Tasfiyesi Kamu Bankası'na yani Ziraat Bankası'na devredilmiş olan o Batık Buls Fonunun kayıtlarından 115 milyon 600 bin Kiler hissesi çıkıyor. Peki bunu kim alıyor? 116 milyon 600 bin kiler hissesi çıktığı zaman 116 milyon 599 bin 84 payı Kiler kardeşler alıyor. Ve sadece dışarıda 916 tane pay bırakıyorlar sağ olsunlar.

"46 milyon 700 bin Kiler GEO payı"

Peki burada asıl önemli olan şu ziraattan bunu alırlarken hangi fiyattan alıyorlar? Önceki günün kapanış fiyatı 10 lira 66 kuruş hisse o gün borsada 11 lira 72 kuruştan kapanıyor. Bunlar 10 lira 66 kuruştan alıyorlar. Ve burada borsada gün boyu el değiştiren Kiler hissesi 51 milyon 750 bin adetken borsa dışında 3 ortağa geçen paket bunun 2 katından fazla oluyor. Yani Ziraat’ten bu hisseleri geri alırken de piyasa o andaki işlem gören fiyattan değil daha düşük bir fiyattan alıyorlar. Şimdi soruyoruz bu fiyatı kim belirledi? Başka alıcılardan teklif istendi mi? Ziraata soruyoruz. Bu büyüklükteki bir paket için hangi değerlemeyi yaptınız?

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Şimdi sadece bu Kiler Holding de ilintili değil aynı günlerde grubun gayrimenkul ve turizm şirketlerinde de benzer işlemler görüyoruz. Bu 3 ortak 3 kardeş 21 ve 23 Ekim'de toplam yaklaşık 46 milyon 700 bin Kiler GEO payı alıyor. Turex'te ise geçen yıl 10 lira seviyesinden satılan paylar 5 liraya geri toplanıyor. Yani Kiler kardeşler geçen yıl ellerindeki hisse paketini 6,5 milyar liraya satıyorlar. Fiyat yüzde 97 çöküyor. Bu sonbaharda çok daha büyük bir hisse paketini bunun yarı fiyatına alıyorlar. 3 milyar ceplerine giriyor. Daha da fazla hisse tekrardan kendi kasalarına geliyor. Buradaki şeye battığımız zaman geri alımların ortalaması 14 lira 22 kuruş. Yani 67 liradan sat 14 lira 22 kuruştan al. Sonuçta şirkette hisselerin yaklaşık 69 milyon 904 bin adet Kiler Holdinge artı yazıyor. Yani kiler holding bir sene önceye oranla 69 milyon 94 bin adet hissesini arttırıyor. Ceplerine de 3 milyardan daha fazla para giriyor. Peki bütün bunlar olurken, bütün bunlar yaşanırken Kiler Holding nasıl bir açıklama yapıyor? 23 Ekim saat 18.23.04'te Kiler Holding çıkıp millete şunu söylüyor. “Tarafımızca tek bir lot dahi hisse alım veya satımı gerçekleştirilmemiştir” diye bir açıklama yapıyor.

"244 milyon 594 bin paylık alımlar"

Fakat ne oluyor? Bu açıklamadan 11 dakika 51 saniye sonra bütün kayıtlar orada 144 sayfalık belgemiz var. Saat 18.34.55'te aynı Kiler Holding o gün 107 bin adet hisseyi geri aldığını bildiriyor. Üstelik ekim ayında şirketin kendi geri alımları 3 milyon 789 bin paya ulaşıyor. Yani bir yandan böyle bir açıklama yapıyorlar, diğer taraftan da belgelere baktığımız zaman, Kamu Aydınlatma Platformuna baktığımız zaman bu açıklamanın tam tersi işlemler görüyoruz. Bağlı şirket, Kiler Tekstil Enerji 19 Ekim'de tek günde 3 milyon 245 bin kiler holding payı alıyor. Bunlar şirket ve bağlı şirketlerin isimleri. Yani sadece Kiler Holding kalmıyor. Kiler Holdinge bağlı iştirakler de bunu alıyor. 3 ortağın yaklaşık 244 milyon 594 bin paylık alımları da ayrı bildirimlerde kayıtlı.

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O yüzden şimdi Kiler kardeşlere soruyorum, Kiler Holdinge soruyorum. Tarafımızca tek bir hisse alımı yapılmamıştır derken tarafımızcadan neyi kastediyorsunuz? Hangi işlemi, hangi dönemi anlatıyorsunuz? SPK bu iki açıklamayı yani 11 dakika arayla yaptığımız bu iki açıklamayı yan yana koyduğunda şirketlere bu soruyu sordu mu? Bildiğiniz gibi ekimden sonra artık bu tasfiyede bu fon. Tasfiyede olduğu için artık biz bu fonlara daha dikkatli bakmalıyız. Çünkü burada fon mağdurlarının gerçekten parası var. Peki Ziraat bunu, bu tasfiyeyi gerçekten adil bir şekilde gerçekleştiriyor mu?

Şimdi dün bildiğiniz gibi apar topar bu fon vurgunuyla ilgili bir kanun çıkmıştı. 7596 sayılı Kanunun üçüncü maddesinde ve diyordu ki tasfiyedeki varlıklar için, işte buradaki kiler hisseleri bulsun içerisinde olduğu için, o fonda olduğu için buna dahil, şöyle bir şey diyordu. Mümkün olan en yüksek ekonomik değer. Yani buraya getirdikleri bu fon vurgunuyla ilgili kanun teklifinde mümkün olan en yüksek ekonomik değer yazıyordu üçüncü maddede. Biz çıkıp, şimdi 116.6 milyon hisseyi neden borsada açıkça satmadınız? Ziraata soruyoruz bunu. Ve önceki günün kapanış fiyatından eski sahiplerine devrettiniz diye soruyoruz. Bu çok önemli bir soru.

"116.6 milyon hisse"

Neden? Dün çünkü sanayi komisyonuna 13. madde olarak bir madde getirdiler. Ve o madde de diyordu ki, 17 Eylül'den sonra yapılacak olan tasfiye işlemlerinde sorumlu kişiler yaptıkları işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar. Bir dokunulmazlık zırhı getiriyordu. Ve biz de buna dün komisyondaki milletvekili arkadaşlarımız şiddetle karşı çıktı. Grup başkan vekillimiz şiddetle karşı çıktı. Alın işte, karşı çıkmamızın çok haklı bir gerekçesi var burada. Yani biz burada diyoruz ki, Ziraat Bankası'nı diyoruz. Neden? 116.6 milyon Kiler hissesini borsada açıkça satmadın ve önceki günün kapanış fiyatından eski sahibine sattın. Burada bir zarar oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Burada zaten yeterince mağdur edilen fon mağdurlarına, yeterince zarar gören fon mağdurlarına ekstradan para aktaracakken, sen neden?

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Bu hisseleri borsada satmak yerine, Kiler Holding'e o günkü borsa fiyatının daha altında bir fiyata sattın. İşte bu yüzden biz dün sanayi komisyonuna getirilen o 13. maddeye şiddetle karşı çıktık. Şimdi sorularımızı bir kez daha açıkça soruyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyoruz ki bu dosya ilk ve tek olmayacak. Bundan sonra orada tasviyedeki fonların değerlendirilmesinde, oradaki hisse senetlerinin kime satılmasının birebir takipçisi olacağız. Soruyoruz, 16 Ekim günü Ziraat Bankası tasfiyesindeki 116.6 milyon hisse, kimin onayıyla hangi değerlemeye dayanarak 10 lira 66 kuruştan eski sahiplerine devredildi? Neden daha yüksek fiyata satmak varken bunu daha düşük fiyata, Kiler Holding'e sattınız? 12 Eylül 2025'te hisseleri alan fonların içindeki para kimin parasıydı? Yani 67 liradan hisseleri satıyorsunuz, bunu sadece 3'te 2'sini 2 gün önce kurulmuş bir fon alıyor ve bu fon 150 milyon liraya kurulmasına rağmen 2 gün sonra 4,5 milyar lira para buluyor bu fonları almak için soruyoruz. Bu fonların içindeki para gerçekten kimin parasıydı? Halka Açık Kiler Holding'in 2.61 milyar lira zarar yazdığı fonların arasında kendi hisselerini taşıyan bu fonlar var mıydı? SPK yaklaşık 12 dakika arayla yayınlanan 2 tane kap bildirimini inceledi mi? İlk kap bildiriminde Kiler Holding'in açıklaması vardı ve biz hiçbir şekilde hisse alım satımı yapmadık dedi ama 12 dakika sonraki kap bildiriminde hisseyi aldıklarını biz açıkça görebiliyoruz. SPK bununla ilgili işlem yaptı mı yapmadı mı? Madde 13, dün Sanayi ve Enerji Komisyonu'ndan geçen ve çok kritik olan Madde 13 neden 17 Eylül tarihini seçti? Bu hüküm hangi tasfiye ve devir işlemlerini kapsıyor? Bu 17 Eylül'den sonra oradaki fonun içerisindeki hisse senedi fiyatlarının piyasa fiyatının o anki değer gördüğü fiyatın altına satılmasından dolayı olacak kamu zararı için ne yapacaksınız? Bu sorunların peşine düşecek misiniz?"

(FY)