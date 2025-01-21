İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, re'sen başlattığı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı.

Özdağ dün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alındıktan sonra soruşturma ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla da genişletilmişti.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Özdağ, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık ifadesi için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Savcılık ifadesini aldıktan sonra Özdağ'ı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme Özdağ'ın tutuklanmasına karar verdi.

Özdağ hakkında, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Ancak Başsavcılık, Özdağ hakkında başlatılan soruşturmayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Ümit Özdağ’ın dosyası ‘terör savcılığına’ teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı” ifadelerini kullandı.

Özdağ ne demişti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "FETÖ"yü Türk Devleti'ne soktuğunu, Türk Devleti'ni "FETÖ"ye teslim ettiğini, "FETÖ"ye paralel devlet kurdurduğunu söyleyemişti.

Ayrıca Özdağ, şöyle demişti:

"Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir" de

Erdoğan'ın, tarihi çarptırarak milletin tarihine zarar verdiğini söyleyen Ümit Özdağ, şöyle demişti:

"Erdoğan, Türk milletinin devletini tarikat ve cemaatler arasında dağıtarak, şirk koşanları devlete ortak ederek, Türk milletinin inancına zarar vermektedir, milyonlarca sığınmacı ve kaçağı Anadolu'ya sokarak, Türk milletinin kültürünü tahrip etmektedir. Yaşanan şey aslında bir AKP faşizmidir. Zafer Partisi olarak biz ana muhalefet gibi bu faşizmle normalleşmeyeceğiz. Biz mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Zafer, Türk devletinin ve Türk milletinin olacaktır"