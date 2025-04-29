Ümit Özdağ'ın davası ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşma katılımın yoğun olması sebebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin salonuna alındı.

Duruşmada, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Özdağ ile avukatları hazır bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partili yöneticiler ve partililer de duruşmaya izleyici olarak katıldı.

AA’nın haberine göre; duruşmayı izlemek için adliyeye gelen bazı Zafer Partililer ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Salona alınmayan bazı partililer, duruma slogan atarak tepki gösterdi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada, Özdağ'ın savunması alındı.

Özdağ, savunmasında şunları söyledi:

“21 Ocak sabahı, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması ile ifadeye getirildiğim savcılık tarafından, Kayseri’de 30 Haziran 2024'te çıkan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olayları kışkırtma iddiası ile tutuklamaya sevk edildim. Bundan anladığım, Kayseri Başsavcılığı’nın ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün; Kayseri’de gerçekleşen olayları benim kışkırttığım kanısına, ya 7 aydır varamamışlar ya da bu kanıya varmışlar ancak görev ihmali yapıp gereken soruşturmayı açmamışlardır.

Erdoğan’ın Atatürk eleştirileri haksız, temelsiz, asılsız ve bilimsel olarak içi boş iddialardır. Erdoğan’ın, Atatürk dönemine yönelik eleştirilerinin temelinde, Atatürk’ün benimsediği laiklik politikası vardır. Konuşmalarım en ufak bir hakaret niteliği taşımamaktadır. Beraatimi talep ediyorum.”

Savunmaların ardından duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

Savcı, Ümit Özdağ'a 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten 4 yıl 8 aya kadar hapis istedi

Ümit Özdağ ne demişti? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda “Erdoğan'ın FETÖ’yü Türk Devleti'ne soktuğunu, Türk Devleti'ni FETÖ’ye teslim ettiğini, FETÖ’ye paralel devlet kurdurduğunu” söyledi. Özdağ bunun ardından şöyle dedi: "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini deist, ateist, hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özdağ’ın bu sözlerle, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. İddianamede Özdağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor. Öte yandan Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklu bulunuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bu suçtan hazırladığı iddianamede ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasısı isteniyor. Özdağ'ın bu davasının duruşması da 11 Haziran 2025 saat 10.30’da İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

(RT)