Ümit Özdağ: “Bu demokrasi de, hukuk devleti de değildir”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ‘Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret’ suçlamasıyla bugün hakim karşısına çıktı.

Partisinin il başkanları istişare toplantısında kullandığı sözlerden dolayı hakkında dava açılan Özdağ, İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatıyla katıldı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı ayrıca Zafer Partililer de takip etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Özdağ'ın iddianame konusu ifadelerinin, Cumhurbaşkanı'nın şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz, siyasi eleştiriyi aşan ve itham içeren cümleler olarak değerlendirildiğini savundu.

İfadelerin doğrudan Cumhurbaşkanı'nın şahsına yöneldiğini, onun onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini iddia ederek Özdağ'ın üzerine atılı suçtan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep etti.

Mütalaa üzerine Ümit Özdağ ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özdağ ve avukatına savunma yapmak için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 24 Aralık'a erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ümit Özdağ, söz konusu konuşmalarının Antalya'da olduğunu belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açamayacağını söyledi. Adliye önünde konuşan Özdağ, şunları kaydetti:

"Avukatlarım da ben de son savunma için, yazılı savunma için süre istedik. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız. Ama bu bir hukuk süreci değil; bu, 'düşman ceza hukuku' ile siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalışıldığı bir süreç. Hani bir Millî Eğitim Bakanı zamanında şöyle söylemiş: 'Okullar olmasaydı, Millî Eğitimi ne kadar iyi yönetirdim.' Sayın Erdoğan da anlaşılan konuya şu şekilde yaklaşıyor: 'Siyasi partiler olmasaydı, muhalifler olmasaydı ne kadar iyi bir demokrasi olurdu.' Kendisi her şeyi söylemekte özgür, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest; ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak kabul ediliyor. Bu demokrasi değildir. Bu hukuk devleti de değildir."

Ne olmuştu? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025’te Antalya’da yaptığı konuşmada Erdoğan'a yönelik olarak "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" dedi. Özdağ, konuşmasından bir gün sonra Ankara'da gözaltına alındı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle tutuklandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyordu. Dosyalar ayrıldı, iki farklı iddianame hazırlandı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasına Özdağ'ın 2020'den bu yana yaptığı 34 sosyal medya paylaşımını delil gösterildi. Savcılık Özdağ’ın Suriyeliler ve diğer sığınmacı gruplara ilişkin dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığını iddia etti. İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, 17 Haziran’da bu suçlamadan Özdağ'ı 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme aynı zamanda yaklaşık 5 aydır tutuklu bulunan Özdağ’ın tahliyesine karar verdi. Özdağ Cumhurbaşkanına hakarettense yargılanmaya devam ediyor.

(HA)